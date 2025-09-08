Mérida, Yucatán.- El exceso en el consumo de alcohol generó una jornada violenta y fatal en la que estuvieron involucrados jóvenes, uno de los cuales perdió trágicamente la vida.

Una fiesta religiosa en el municipio de Umán, Yucatán terminó en tragedia cuando un sujeto le quitó la vida a un joven de 22 años de edad en una riña en un predio de la calle 23 con 14 y 16, de la colonia Candelaria, en Umán.

Los sangrientos hechos ocurrieron en los primeros minutos de este lunes, durante un baile con motivo de las celebraciones al Cristo del Amor, el cual se realizó luego de que el gremio saliera de la iglesia.

Lee también Rescatan a menor arrastrado por el Río Pesquería en Nuevo León; no presenta lesiones de gravedad

Durante el festejo surgió una pelea entre dos sujetos presuntamente alcoholizados, uno de los cuales atacó al otro con arma blanca, causándole una grave lesión, tras lo cual escapó del lugar.

El joven se sentó en una silla y, segundos después, se desvaneció. Fue acostado sobre una mesa, donde perdió la vida.

Asimismo, en el municipio de Dzitás, viejas rencillas terminaron con dos jóvenes que fueron heridos con un arma de perdigones en el municipio de Dzitás.

Durante el festejo surgió una pelea entre dos sujetos presuntamente alcoholizados, uno de los cuales atacó al otro con arma blanca (08/09/2025). Foto: Especial

Lee también Desmantelados dos narcolaboratorios en Hidalgo en menos de una semana; aseguran material para elaborar droga sintética

De acuerdo con testigos, mientras caminaban se encontraron con un hombre en estado de ebriedad con quien mantenían conflictos previos.

En la confrontación, el sujeto les disparó un arma de aire comprimido de perdigones, provocando lesiones en la pierna de uno y rozaduras en el brazo de otro.

Por suerte, los paramédicos locales confirmaron que las heridas no eran de gravedad y no requirieron hospitalización.

En ambos casos, los autores de estas agresiones lograron escapar, pero ya están plenamente identificados por lo cual la Policía Estatal los arrestará en cualquier momento.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov