Monterrey, Nuevo León. - Un adolescente de 13 años fue rescatado por Protección Civil después ser arrastrado por la corriente, en el Río Pesquería, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron a la altura de la colonia Nuevo Escobedo, sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y Fidel Velázquez, en el municipio de Escobedo.

En el sitio el joven fue atendido por paramédicos y brigadistas al presentar golpes en distintas partes de su cuerpo.

Menor arrastrado por el Río Pesquería en Nuevo León presenta heridas leves (08/09/2025). Foto: Especial

El rescate se realizó en un trabajo conjunto de la Policía Municipal y Protección Civil.

Hasta el momento se desconoce si el menor estaba jugando en el río o cayó al cauce.

