Más Información
Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio
DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana
Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a Epstein; mandatario niega veracidad del texto
Monterrey, Nuevo León. - Un adolescente de 13 años fue rescatado por Protección Civil después ser arrastrado por la corriente, en el Río Pesquería, en Nuevo León.
Los hechos se reportaron a la altura de la colonia Nuevo Escobedo, sobre el cruce de las calles Emiliano Zapata y Fidel Velázquez, en el municipio de Escobedo.
En el sitio el joven fue atendido por paramédicos y brigadistas al presentar golpes en distintas partes de su cuerpo.
Lee también Reportan sismo de 5.2 en Oaxaca; movimiento se siente en la Ciudad de México
Menor arrastrado por el Río Pesquería en Nuevo León presenta heridas leves (08/09/2025). Foto: Especial
El rescate se realizó en un trabajo conjunto de la Policía Municipal y Protección Civil.
Hasta el momento se desconoce si el menor estaba jugando en el río o cayó al cauce.
Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero
aov