Monterrey. – Cinco integrantes de una familia que quedaron atrapados dentro de su vehículo que fue arrastrado por la corriente fueron rescatados por Policías de Guadalupe, en Nuevo León.

Los hechos se reportaron durante la noche del domingo en el cruce de la calle Lago Karakul y la Avenida Xochimilco, en la colonia Xochimilco.

Autoridades recibieron el reporte a través del 911, sobre la familia que estaba adentro de un automóvil tipo Sentra en color guinda.

Al llegar al lugar, los policías municipales se percataron de los hechos y solicitaron el apoyo de rescatistas para auxiliar a la familia, entre ellos tres adultos y dos menores.

Los uniformados ingresaron al agua y con una cuerda rescataron a la familia.

En otro hecho, después de quedarse dormido en el lecho del Río Santa Catarina, un hombre fue rescatado por personal de Protección Civil, a la altura del puente Cuauhtémoc, en el Centro de Monterrey.

El hombre fue identificado como Francisco Aguilar de 50 años, quién es originario de Michoacán y se quedó dormido sobre el lecho del Río Santa Catarina.

Rescatistas de Protección Civil del Estado y de Monterrey trabajaron en coordinación para rescatar al hombre ante el riesgo de que la corriente lo arrastrara.

Los socorristas utilizaron cuerdas para bajar al punto del río donde se encontraba el hombre, a quien lograron poner a salvo.

