Rachas de viento destecharon casas y negocios en varios puntos de Villaflores, municipio ubicado en la región Frailesca y a 92 kilómetros de Tuxtla, la capital de Chiapas, informaron autoridades de Protección Civil.

Hasta ahora no hay reportes de personas lesionadas, pero elementos de Protección Civil, Guardia Estatal, Bomberos y Policía Municipal, recorren las áreas que resultaron afectadas con la caída de ramas.

En diferentes barrios de esa localidad, se reportó el desprendimiento de láminas de varios techos.

El ayuntamiento de Villaflores no ha emitido el informe de los daños causados por las rachas de vientos.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, elementos de esa dependencia, así como Bomberos, de la Guardia Estatal y de la Policía Estatal, recorren las zonas afectadas para socorrer a las personas que resultaron afectadas en sus viviendas.

Después de los vientos, en Villaflores cayó durante varios minutos una lluvia intensa, que afectó enseres, muebles y otras pertenencias de las familias que sus casas fueron destechadas.

La lluvia cesó hacia las 19:00 horas, informó la Secretaría de Protección Civil.

