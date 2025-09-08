Pachuca.- En menos de una semana fueron desmantelados dos narcolaboratorios en Hidalgo. En esta ocasión, en el municipio de Cuautepec, fuerzas estatales y federales aseguraron un centro clandestino para la elaboración de droga sintética.

La Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer que, a través de labores de inteligencia, se coordinaron acciones de cateo con la Procuraduría de Justicia, la Guardia Nacional y la Policía Municipal en un predio ubicado en la localidad de Guadalupe Victoria.

En el lugar se localizó un sitio destinado a la elaboración de droga, donde se decomisaron 800 kilos de sosa cáustica, siete mil litros de una sustancia color café no identificada, además de 50 litros de otra sustancia desconocida, mil 500 litros de hipoclorito y 400 litros de tolueno.

Dentro del laboratorio clandestino aseguran elementos para elaborar droga sintética (08/09/2025). Foto: Especial

Las autoridades destacaron también el hallazgo de 50 litros de gasolina y una camioneta Toyota con reporte de robo vigente, así como seis tanques de gas LP de 50 kilos, siete tanques de gas LP de 30 kilos, cuatro hornos y dos contenedores con entrada de agua y capacidad de 50 litros.

En el sitio también fueron encontrados cinco enfriadores, seis quemadores, 31 pinzas de presión y mil metros de manguera. Tanto el material como la unidad fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

Cabe recordar que el jueves pasado, en esta misma entidad, también fue desmantelado un narcolaboratorio considerado de grandes dimensiones, donde se aseguró material para la elaboración de droga conocida como cristal, además de 11 tiendas de campaña donde se presume pernoctaban los presuntos delincuentes.

aov