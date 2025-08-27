Culiacán.- En diversos hechos registrados en la ciudad de Culiacán, elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron seis vehículos de diversas marcas con reporte de robo y se logró detener a uno de presuntos delincuentes, el cual conducía una de las unidades.

Durante un recorrido de vigilancia por la colonia Villa del Cedro, en la capital del estado, elementos de la Policía Estatal Preventiva detectaron que el conductor de un vehículo Versa de modelo reciente circulaba con sin la placa trasera y con los vidrios con un polarizado demasiado oscuro.

Al ser detenido el conductor para cotejar el número de placas y de serie, se descubrió que esta unidad cuenta con reporte de robo, por lo que se procedió a su detención y consignación ante el ministerio público del fuero común.

Los mismos elementos fueron notificados por vecinos del fraccionamiento Espacio Barcelona que un vehículo Hyundai mal estacionado obstruía la circulación, al acudir a verificar el hecho, detectaron que este cuenta con reporte de robo.

En una de las calles del fraccionamiento Villas del Rio, en labores de patrullaje policías estatales observaron una unidad Toyota Corolla en estado de abandono, al verificar su registro en la Plataforma México, certificaron que tiene reporte de robo.

Los elementos de la misma corporación fueron notificados de un reciente despojo violento de un vehículo Toyota Prius color blanco, por lo que, al continuar con su patrullaje por el mismo fraccionamiento, localizaron esta unidad recién robada abandonada.

En una de las calles del sector Valle Alto, en la parte nor-poniente de la ciudad, fue encontrado mal estacionado en una privada un vehículo Toyota de la línea Yaris, el cual resultó con un reporte reciente de robo.

Luego de que se reportó el robo de una unidad Toyota de la línea Prius, los elementos de la Policía Estatal Preventiva desplegaron un operativo de búsqueda, por lo que lograron ubicarlo, en un estacionamiento de un casino, en el fraccionamiento Villas del Rio.

