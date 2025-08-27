La excandidata de Morena a la presidencia municipal de Zitlala, Lidia Tehuitzin Guillermo, fue hallada muerta la mañana del martes, junto a su esposo, debajo de un vehículo en la carretera que lleva al municipio de Mártir de Cuilapan, en la región Centro de Guerrero.

El vehículo estaba con las llantas hacia arriba, después de que presuntamente se volcara.

La muerte de la excandidata fue confirmada por el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, a través de una esquela.

Hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad había informado sobre la muerte de la excandidata, ni las circunstancias en las que ocurrió; tampoco si se trató de un accidente o si fue un asesinato.

Tehuitzin Guillermo fue candidata de Morena a la alcaldía de Zitlala en el proceso electoral de 2024.

El 11 de abril, en el mismo tramo carretero fue hallado muerto el excandidato del PRI a la alcaldía de Zitlala en 2024, Roberto Zapoteco Castro, junto a su chofer.

En 2024, tanto Tehuitzin Guillermo como Zapoteco Castro perdieron ante la perredista Khalia Ramos, hija de Rogelio Ramos Tecorral, quien fue alcalde de Zitlala de 2018 hasta 2024.

Del 30 de marzo al 11 de abril de 2025 en Chilapa, Chilpancingo y Mártir de Cuilapan, todos en la región Centro, en Guerrero, cinco camionetas de distintos modelos fueron halladas en la profundidad de la barranca. Todos los casos fueron reportados por las autoridades como “accidentes automovilísticos”.