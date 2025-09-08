Más Información
Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció a los integrantes del Poder Judicial de Tamaulipas por su labor, compromiso y disposición para cumplir con sus responsabilidades, así como por acatar los resultados democráticos de la reciente elección de nuevos magistrados.
“Agradezco mucho a todos los magistrados y a todo el Poder Judicial que han acompañado esta administración del Ejecutivo en estos tres años de ejercicio”, afirmó Villarreal Anaya durante la ceremonia de Honores a la Bandera en la explanada del Poder Judicial.
Ciudad Judicial y remodelación del tribunal
Durante su mensaje, el gobernador destacó la construcción de la Ciudad Judicial, considerada la mayor obra de infraestructura del Poder Judicial estatal, así como la remodelación de la sede del tribunal, proyectos que habían sido demandados por años.
“Ahora son una realidad y representan el mejor ejemplo de colaboración entre los Poderes del Estado para generar mejores condiciones y oportunidades, que permitan recobrar la paz, el bienestar, el trabajo y la calidad de vida de las familias tamaulipecas”, agregó Villarreal Anaya.
Aprobación ciudadana y fortalecimiento del Estado de Derecho
Por su parte, Hernán De la Garza Tamez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, informó que, según una reciente encuesta del Inegi, la ciudadanía otorgó un 70.2% de aprobación al Poder Judicial de Tamaulipas, posicionando a la entidad entre los primeros siete lugares a nivel nacional en confianza hacia la impartición de justicia.
Asimismo, De la Garza Tamez reconoció al gobernador Villarreal Anaya por su respaldo constante a un sistema de justicia moderno y accesible, que fortalece el Estado de Derecho mediante la cooperación permanente entre los poderes públicos de Tamaulipas.
rmlgv