Se han detenido a 6 mil 119 personas relacionadas con delitos de alto impacto, de los cuales 632 son miembros de alguna célula delictiva, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, del 5 de octubre pasado al 31 de agosto de este año.

En la presentación del informe del Gabinete de Seguridad, Vázquez informó que de los detenidos 35 son objetivos prioritarios, de los cuales destacan los aprehendidos en agosto pasado.

Gustavo Aldair “N”, alias “El Mal Portado”, el presupuesto jefe de los MP o los Malportados y también de otro grupo con operaciones a nivel regional conocido como “Cartel Nuevo Imperio”.

También se detuvo a Dylan Samuel “N”, alias “El Roto”, también miembro del grupo delictivo de Los Malportados. Señalado como generador de violencia en la Ciudad de México, Morelos, Estado de México y Guerrero.

Además de Daniel Eduardo “N”, alias” El Chaparro”, líder de la célula delictiva H1A1, vinculado al grupo delictivo La Nueva Familia Michoacana.

También se logró la detención de Nelly del Carmen “N”, presunta operadora financiera de “Lalo Bananas” integrante de la Unión Tepito, y de Irving Javier “N”, acusados del delito de narcomenudeo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó el aseguramiento de drogas en lo que va de la administración.

“Se han decomisado más de 800 kilos de marihuana, más de 23 kilos de probable cocaína y 20 kilos de presunta metanfetamina; 69 mil 787 dosis y 690 bolsas a granel de cocaína, 56 mil 203 dosis y mil 814 bolsas a granel de marihuana, así como 14 mil 253 dosis de metanfetaminas y 4 mil 341 dosis de crystal”, informó Vázquez.

dmrr/cr