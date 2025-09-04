Los aseguramientos en la rodada de motociclistas convocada por la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, no fue una acción en contra de la manifestación ni de la convocante, sino que se hizo valer el Reglamento de Tránsito, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez.

Este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez negó que el despliegue policiaco para asegurar las motos se haya tratado de una acción en contra de Sandra Cuevas.

“Independientemente de cuál sea el origen o la motivación de la rodada, lo nuestro es el Reglamento de Tránsito, hacerlo valer, y eso fue lo que se hizo ese día”, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Lee también: Jueces del Tribunal Superior de Justicia de CDMX rinden protesta ante Congreso local; les ponen la toga

Pablo Vázquez también dijo que no se trató de algo en contra de las rodadas o las manifestaciones de motociclistas.

Muchos de los integrantes o participantes de la rodada cometieron violaciones al reglamento de Tránsito. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Es perfectamente válido expresarse, es perfectamente válido salir a rodar, pero hay que hacerlo cumpliendo el reglamento y hay que hacerlo desde luego en orden y lo que tuvimos el domingo no es ‘per se’ la rodada, lo que fue el problema fue que muchos de los integrantes o quienes participaron en esta rodada empezaron a cometer violaciones al reglamento de Tránsito”, dijo el secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

Lee también: Artesanos mazahuas bloquean avenida Izazaga; buscan mesa de diálogo tras ser retirados de sus espacios de venta

El pasado domingo 31 de agosto, Sandra Cuevas, la ex alcaldesa de Cuauhtémoc encabezó una rodada de motociclistas por calles de la Ciudad de México en la que se remitieron 116 motocicletas y 5 vehículos tipo RZR, además de que una persona murió al ser arrollada por un motociclista.

La rodada partió del Monumento a la Revolución con destino al Ángel de la Independencia y contó con la participación del grupo de motociclistas La Chokiza.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr