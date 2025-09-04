Integrantes de la comunidad de artesanos mazahuas realizaron un bloqueo en la avenida Izazaga, en la alcaldía Cuauhtémoc, para exigir una mesa de diálogo con autoridades capitalinas luego de que, por la mañana, fueran retirados por personal de reordenamiento.

De acuerdo con reportes, alrededor de 30 personas se concentraron en el cruce de la calle 20 de Noviembre y Fray Servando Teresa de Mier, en la colonia Centro, donde interrumpieron la circulación vehicular como medida de protesta.

Lee también: Central de Abasto se suma al Mundial 2026; será sede de actividades deportivas y turísticas en CDMX

Los manifestantes señalaron que su exigencia principal es ser escuchados por representantes del Gobierno de la Ciudad de México para encontrar una solución a su situación, pues aseguran que el desalojo de sus espacios de venta afecta directamente su sustento.

El bloqueo generó afectaciones a la movilidad en la zona, incluyendo el servicio de la Línea 1 del Trolebús, que recorre parte del primer cuadro de la capital.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr