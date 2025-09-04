Más Información
Un grupo de comerciantes ambulantes llevó a cabo esta mañana un bloqueo en la avenida José María Izazaga y Pino Suárez, en el Centro Histórico de la capital, para exigir una reunión con el secretario de Gobierno.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 15 personas, encabezadas por Irene Gutiérrez, se concentraron en la zona cerca de las 11:39 horas, donde interrumpieron la circulación vehicular como medida de presión.
Los manifestantes, identificados como vendedores de las calles Corregidora y Pino Suárez, señalaron que su protesta obedece al presunto incumplimiento de acuerdos relacionados con los espacios destinados a su actividad comercial.
Durante la manifestación, los comerciantes realizaron expresiones públicas y advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta formal de las autoridades capitalinas.
El bloqueo afectó la movilidad en una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad, lo que generó retrasos en el transporte público y particular.
