Más Información

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Ataques militares al narco en "países amigos" no son necesarios, dice Rubio; anuncia casi 20 mdd en ayuda para Ecuador

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Pentágono aprueba usar base de la Armada para redadas migratorias en Chicago; será centro de operaciones, según el Washington Post

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

México pide a EU extraditar “peces gordos”, analistas lo ven como “show político-mediático”; ¿a quiénes quieren de vuelta?

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

Historia de Armani, la influyente firma en la industria de la moda; en esto calculan el valor actual de la empresa

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

FGR designa a Ricardo Sánchez Pérez como nuevo fiscal de Derechos Humanos; sustituirá a Sara Irene Herrería

Un grupo de llevó a cabo esta mañana un bloqueo en la avenida José María Izazaga y Pino Suárez, en el Centro Histórico de la capital, para exigir una reunión con el secretario de Gobierno.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 15 personas, encabezadas por Irene Gutiérrez, se concentraron en la zona cerca de las 11:39 horas, donde interrumpieron la circulación vehicular como medida de presión.

Los manifestantes, identificados como vendedores de las calles Corregidora y Pino Suárez, señalaron que su protesta obedece al presunto incumplimiento de acuerdos relacionados con los espacios destinados a su actividad comercial.

Lee también

Durante la manifestación, los comerciantes realizaron expresiones públicas y advirtieron que mantendrán la protesta hasta recibir una respuesta formal de las autoridades capitalinas.

El bloqueo afectó la movilidad en una de las zonas más transitadas del primer cuadro de la ciudad, lo que generó retrasos en el transporte público y particular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses