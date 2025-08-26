La alcaldía Benito Juárez reafirmó su compromiso con el orden y la seguridad en favor de las y los vecinos, por lo que subrayó que no cederá a presiones ni presiones de vendedores ambulantes ni de grupos de choque que pretenden, con violencia, apropiarse del espacio público e invadir calles y aceras.

“Aquí no nos vamos a dejar presionar por nadie, ni amedrentarnos. Mi obligación es cumplirle a las vecinas y los vecinos de Benito Juárez, no tengo más jefe que ese. Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta hoy y ningún tipo de presión nos va a hacer cambiar eso”, aseguró el alcalde Luis Mendoza.

Esta mañana, en las inmediaciones del centro comercial Plaza Mítikah, un grupo de comerciantes irregulares pertenecientes a la Alianza de Organizaciones Sociales APL (Aquos) agredieron física y verbalmente a personal de la alcaldía que realizaba su labor, causando lesiones a servidores públicos y daños a vehículos oficiales.

El alcalde recordó que en febrero pasado se recuperó la zona para los vecinos de Benito Juárez, pero nuevamente comerciantes y grupos de choque pretendieron imponerse con actos violentos.

“Y lo peor de todo es que golpearon a funcionarios de la alcaldía, a gente que se dedica a trabajar para ti y para nosotros todos los días. También dañaron vehículos que son de mucha utilidad para la alcaldía”, denunció.

El alcalde reiteró que “todos los puestos ambulantes deben de contar con su permiso, los que no cuenten con permiso, no van a poder estar aquí en Benito Juárez”.

La administración subrayó que en todo momento ha reconocido y respaldado el derecho al trabajo honesto, siempre que los comerciantes cumplan con la normatividad y desarrollen su actividad sin afectar la tranquilidad de vecinos y visitantes.

La recuperación del espacio público y el reordenamiento del comercio son prioridades de esta administración, siempre con apego a la ley y con el objetivo de garantizar condiciones de orden y seguridad para vecinos, visitantes y comerciantes.

