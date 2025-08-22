La alcaldía Benito Juárez, en coordinación con comerciantes de vía pública que cumplen con la normatividad, llevó a cabo una jornada integral de limpieza en la colonia Nonoalco, en las inmediaciones del Metro San Antonio.

La demarcación señaló que esta acción forma parte de la estrategia de recuperación de espacios públicos en favor de vecinos y visitantes.

Puntualizó que el objetivo es fortalecer su relación con la comunidad y que los comerciantes den mantenimiento a las áreas donde realizan sus actividades diarias. Además de mejorar la imagen de sus locales, estas acciones brindan mayor seguridad e higiene para quienes adquieren alimentos y productos en la zona.

Para Ángela Salmerón, vecina de la colonia, la participación activa de los comerciantes en las labores de limpieza genera beneficios directos: “Soy vecina de esta zona y todos los días tomo el Metro para ir al trabajo. Es grato ver que la gente que está aquí vendiendo también está comprometida con la colonia y no sólo se sirve de ella, sino que también retribuye con tener limpio y dejar el paso para la gente. He visto que traen cofia y sin duda da más seguridad consumir así sus productos”.

La alcaldía Benito Juárez refrendó su compromiso con el orden, la seguridad y la sana convivencia en la demarcación, manteniendo una estrecha colaboración con los comerciantes de la vía pública para mejorar las condiciones de venta, el cuidado de las áreas verdes y el mantenimiento del alcantarillado para prevenir taponamiento a causa de verter alimentos o grasa en estas áreas.

