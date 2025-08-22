Más Información

La , en coordinación con comerciantes de vía pública que cumplen con la normatividad, llevó a cabo una jornada integral de limpieza en la colonia Nonoalco, en las inmediaciones del .

La demarcación señaló que esta acción forma parte de la estrategia de en favor de vecinos y visitantes.

Puntualizó que el objetivo es fortalecer su relación con la comunidad y que los comerciantes den mantenimiento a las áreas donde realizan sus actividades diarias. Además de mejorar la imagen de sus locales, estas acciones brindan mayor seguridad e higiene para quienes adquieren alimentos y productos en la zona.

Para Ángela Salmerón, vecina de la colonia, la participación activa de los comerciantes en las labores de limpieza genera beneficios directos: “Soy vecina de esta zona y todos los días tomo el Metro para ir al trabajo. Es grato ver que la gente que está aquí vendiendo también está comprometida con la colonia y no sólo se sirve de ella, sino que también retribuye con tener limpio y dejar el paso para la gente. He visto que traen cofia y sin duda da más seguridad consumir así sus productos”.

La alcaldía Benito Juárez refrendó su compromiso con el orden, la seguridad y la sana convivencia en la demarcación, manteniendo una estrecha colaboración con los comerciantes de la vía pública para mejorar las condiciones de venta, el cuidado de las áreas verdes y el mantenimiento del alcantarillado para prevenir taponamiento a causa de verter alimentos o grasa en estas áreas.

