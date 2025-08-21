Más Información

Jueves Negro en Colombia: ataques coordinados sacuden a Cali y Antioquia; suman 18 muertos y decenas de heridos

Videos, sobres amarillos y dinero en efectivo; claves del caso Pío López Obrador que el INE tardó 5 años en desechar

“El Paco” vigiló por 5 días a colaboradores de Brugada, detalla investigación; andaba armado y disfrazado de trabajador de obra

ICE difunde nuevas fotos de la entrega a México de Julio César Chávez Jr.; "es una amenaza atroz a la seguridad pública"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Vidulfo Rosales admite su salida del caso Ayotzinapa y conversaciones con Hugo Aguilar; "No hay nada formal en la Corte", afirma

La informó que no cederá a los chantajes de la organización "Merkadita Feminista" que esta tarde bloqueó el cruce de Viaducto y Cuauhtémoc.

En un comunicado, la demarcación informó que estos no cuentan con permiso para vender productos, por lo que ayer fueron retirados por personal de vía pública de la .

Durante este repliegue, los comerciantes agredieron física y verbalmente al personal de vía pública y las agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), lanzándoles incluso diversos objetos.

Como protesta por este retiro, los comerciantes desalojados bloquearon este día Viaducto y Cuauhtémoc, lo que afectó la Línea 3 del Metrobús.

Los comerciantes agredieron física y verbalmente al personal de vía pública y las agentes de la PBI, lanzándoles incluso diversos objetos. FOTO: Carlos Mejia/El Universal
Ante esto, la alcaldía dijo que el programa de recuperación del espacio público y del ordenamiento del comercio informal es permanente en favor de los vecinos.

La alcaldía lamentó todo tipo de respuesta violenta y el cierre de vialidades que afectan a miles de personas que transitan por la alcaldía.

“La alcaldía Benito Juárez reitera y reafirma su política de orden y seguridad como eje del bienestar vecinal, al tiempo que reconoce el derecho al trabajo honesto de las personas; pero establece con contundencia que no se cederá a chantajes, presiones ni al intento de confundir la opinión pública con agendas falsas, porque estas acciones se deben a una respuesta de la autoridad. La recuperación del espacio público se realiza en todo momento con estricto apego a la normatividad y pleno respeto a los derechos de las personas”, dijo la alcaldía.

