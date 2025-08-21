Más Información
La alcaldía Benito Juárez informó que no cederá a los chantajes de la organización "Merkadita Feminista" que esta tarde bloqueó el cruce de Viaducto y Cuauhtémoc.
En un comunicado, la demarcación informó que estos comerciantes informales no cuentan con permiso para vender productos, por lo que ayer fueron retirados por personal de vía pública de la avenida Cuauhtémoc.
Durante este repliegue, los comerciantes agredieron física y verbalmente al personal de vía pública y las agentes de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), lanzándoles incluso diversos objetos.
Como protesta por este retiro, los comerciantes desalojados bloquearon este día Viaducto y Cuauhtémoc, lo que afectó la Línea 3 del Metrobús.
Ante esto, la alcaldía dijo que el programa de recuperación del espacio público y del ordenamiento del comercio informal es permanente en favor de los vecinos.
La alcaldía lamentó todo tipo de respuesta violenta y el cierre de vialidades que afectan a miles de personas que transitan por la alcaldía.
“La alcaldía Benito Juárez reitera y reafirma su política de orden y seguridad como eje del bienestar vecinal, al tiempo que reconoce el derecho al trabajo honesto de las personas; pero establece con contundencia que no se cederá a chantajes, presiones ni al intento de confundir la opinión pública con agendas falsas, porque estas acciones se deben a una respuesta de la autoridad. La recuperación del espacio público se realiza en todo momento con estricto apego a la normatividad y pleno respeto a los derechos de las personas”, dijo la alcaldía.
dmrr