A más de un mes del arranque del Plan Cero Baches en Benito Juárez, se han realizado tres mil 193 acciones de bacheo, mismas que se suman al trabajo que desde octubre de 2024 se realiza en materia de mantenimiento a la carpeta asfáltica.

Si bien este plan se implementó en julio, la alcaldía informó que desde el inicio de la administración han realizado un trabajo constante para reparar todos los baches que afectan la circulación vehicular en vías secundarias y, con ello, mejorar la imagen urbana.

La alcaldía informó que desde el inicio de la administración han realizado un trabajo constante para reparar todos los baches que afectan la circulación vehicular. Foto: Especial.

“Continuamos con los trabajos de bacheo, no sólo en algunas colonias, lo estamos haciendo por toda la alcaldía, porque queremos que Benito Juárez esté completamente libre de baches. Este fue uno de los compromisos que hice con ustedes vecinos y lo voy a cumplir, nuestro personal de servicios urbanos trabaja intensamente para que podamos tener calles en buen estado y seguras para todos”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

Este plan de mejoramiento de vialidades comenzó en el área conocida como ‘La Corbata’ y 10 cuadrillas pertenecientes al área de Servicios Urbanos han realizado acciones en colonias como Moderna, Iztaccíhuatl, Villa de Cortés, Nativitas, María del Carmen, Zacahuitzco, Albert, Portales, San Simón, Independencia, Narvarte y Del Valle y continuarán por el resto de la demarcación.

El plan de mejoramiento de vialidades comenzó en el área conocida como "La Corbata". Foto: Especial.

Con estos trabajos, además de atender una de las principales preocupaciones de los vecinos, se garantiza un mejor entorno urbano, ya que mantendrán en buen estado la carpeta asfáltica en beneficio de toda la comunidad, refrendando el compromiso del alcalde de que en tres meses Benito Juárez tendrá cero baches, siempre con miras a continuar siendo el mejor lugar para vivir, señaló la alcaldía.

