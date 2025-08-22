Más Información

Este viernes, por , hay siete líneas del Metro con por lo que los trenes reducen su velocidad, además de que hay alta afluencia por la conocida hora pico.

También las siete líneas del presentan retraso en su tránsito por congestionamiento vial, derivado de las lluvias.

(Foto: ESPECIAL)

El Metro expuso que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 4, 5, 8, 9, A, B y 12. “Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro”, señaló.

Además en la línea 3 del Metro, el sistema informó que hay alta demanda de pasajeros y en la línea 12, al momento, se detuvo el servicio porque una persona saltó a vías.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 12. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, dijo el STC.

