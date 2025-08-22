El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó esta mañana que debido a la presencia de lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 5, 8, 9 y B.

Metro

La medida consiste en disminuir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad de los usuarios durante su trayecto.

Lee también En Naucalpan hay 9 puntos vulnerables a inundaciones

El STC exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones, ya que el servicio podría presentar ligeros retrasos, por lo que recordó a los usuarios a mantenerse atentos a los avisos oficiales y considerar tiempo adicional en sus traslados.

Lee también FOTOS: Lluvias de la madrugada de este jueves en la CDMX dejan afectaciones en varias alcaldías

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot