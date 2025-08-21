Las fuertes Lluvias que se registraron la madrugada del jueves en casi toda la Ciudad de México dejaron diversas afectaciones en alcaldías del sur y oriente, principalmente.

Un árbol de aproximadamente 10 metros de altura que cayó sobre avenida Insurgentes Sur afectó uno de los carriles de la Línea 1 del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial

Policías agilizan la circulación y mantienen la vigilancia en la presa Becerra debido al aumento del nivel del agua, en la colonia La Cañada segunda sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla durante la madrugada de este jueves por lluvias fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Policías de la SSC agilizan la vialidad por encharcamientos en carriles centrales de Anillo Periférico Norte, col. Progreso Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón y mantienen presencia para auxiliar a los conductores, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

