Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta
Caso Ximena y José, todas las líneas de investigación abiertas: SSC; buscan esclarecer el móvil del crimen
Vidulfo Rosales renuncia como abogado de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa; será colaborador de Hugo Aguilar
Corte de apelación invalida multa de 454 mdd a Trump; penalización fue impuesta por fraude civil en su empresa
Las fuertes Lluvias que se registraron la madrugada del jueves en casi toda la Ciudad de México dejaron diversas afectaciones en alcaldías del sur y oriente, principalmente.
Un árbol de aproximadamente 10 metros de altura que cayó sobre avenida Insurgentes Sur afectó uno de los carriles de la Línea 1 del Metrobús, en la alcaldía Tlalpan, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial
Policías agilizan la circulación y mantienen la vigilancia en la presa Becerra debido al aumento del nivel del agua, en la colonia La Cañada segunda sección, en la alcaldía Álvaro Obregón, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió una alerta amarilla durante la madrugada de este jueves por lluvias fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
Policías de la SSC agilizan la vialidad por encharcamientos en carriles centrales de Anillo Periférico Norte, col. Progreso Tizapán, en la alcaldía Álvaro Obregón y mantienen presencia para auxiliar a los conductores, el 21 de agosto de 2025. Foto: especial
