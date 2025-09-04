Más Información
Cronología de la lucha de México-EU contra el narco; Iniciativa Mérida, Entendimiento Bicentenario y acuerdos en el trumpismo
Sheinbaum: No está en la agenda una reunión pronto con Trump; llama ridículo a “Alito” por ir a EU a denunciar “narcodictadura”
Huracán Lorena amenaza con intensificarse en costas de BCS; consulta trayectoria y los estados en riesgo
Agencia de visados de EU forma su propia fuerza policial para arrestar personas, reporta Wall Street Journal; agentes portarían armas
Las secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México convocan al público a compartir sus testimonios sobre el sismo de 1985, a través del programa Libros Vivos: "Después del temblor: Voces que reconstruyen".
El cierre de la convocatoria es este 5 de septiembre de 2025. Los interesados deberán enviar un texto de máximo dos cuartillas con los siguientes datos: sede Cuicatl de inscripción, nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia y datos de contacto (teléfono o correo electrónico)
La historia deberá contar con un título y responder a las siguientes preguntas: ¿Quién eres? (nombre, lugar y fecha de nacimiento, alcaldía donde vives, a qué te dedicas o te dedicabas y cómo era tu familia o comunidad en aquel entonces), ¿qué viviste durante el sismo de 1985? (¿dónde estabas, qué sentiste y qué ocurrió a tu alrededor?), ¿cómo ha impactado en tu vida? y ¿qué piensas hoy sobre la prevención y protección civil en la Ciudad?
Lee también Sismos en México: ¿septiembre es realmente el mes con más actividad sísmica?; esto dice la ciencia
Los textos deberán enviarse a los correos jatoromgirpc.cmx-gob.mx, alejandro.a.flores@gmail.com y cuicatl.culturamxmail.com, incluyendo al final la siguiente leyenda: “Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el escrito titulado (título de la obra) es de mi autoría y libero de responsabilidades a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a todas las personas e instituciones involucradas en esta convocatoria. Autorizo su publicación digital para fines de este proyecto”.
La publicación de los resultados será el 10 de septiembre, a través de la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Secretaría de Cultura; los seleccionados recibirán un mensaje a los medios de contacto proporcionados.
Lee también Estas son las 14 actividades que organiza la CDMX en honor a las víctimas del 19S; se conmemoran 40 años del terremoto de 1985
La dependencia precisó las sedes donde se realizará el conversatorio el domingo 21 de septiembre:
- Azcapotzalco: Casa de la cultura y parque Azcatl Paqui
- Benito Juárez: Jardín Santiago Xicoténcatl
- Coyoacán: Culhuacán
- Cuauhtémoc: Ágora Tlatelolco, Palacio Posta y plaza Izazaga 89
- Gustavo A. Madero: Bosque de Aragón, faro Aragón y futurama
- Iztacalco: Kiosko Sur 16
- Iztapalapa: Central de abastos, foro cultural Quetzalpolli, museo Yancuic y utopía Meyehualco
- La Magdalena Contreras: Plaza de San Nicolás Totolapan
- Miguel Hidalgo: Bosque de Chapultepec 1. Sección
- Tlalpan: Museo de Historia de Tlalpan
- Venustiano Carranza: El circo volador y Parque Madero
LL