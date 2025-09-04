Las secretarías de Cultura y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México convocan al público a compartir sus testimonios sobre el sismo de 1985, a través del programa Libros Vivos: "Después del temblor: Voces que reconstruyen".

El cierre de la convocatoria es este 5 de septiembre de 2025. Los interesados deberán enviar un texto de máximo dos cuartillas con los siguientes datos: sede Cuicatl de inscripción, nombre completo, edad, sexo, lugar de residencia y datos de contacto (teléfono o correo electrónico)

La historia deberá contar con un título y responder a las siguientes preguntas: ¿Quién eres? (nombre, lugar y fecha de nacimiento, alcaldía donde vives, a qué te dedicas o te dedicabas y cómo era tu familia o comunidad en aquel entonces), ¿qué viviste durante el sismo de 1985? (¿dónde estabas, qué sentiste y qué ocurrió a tu alrededor?), ¿cómo ha impactado en tu vida? y ¿qué piensas hoy sobre la prevención y protección civil en la Ciudad?

Los textos deberán enviarse a los correos jatoromgirpc.cmx-gob.mx, alejandro.a.flores@gmail.com y cuicatl.culturamxmail.com, incluyendo al final la siguiente leyenda: “Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el escrito titulado (título de la obra) es de mi autoría y libero de responsabilidades a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y a todas las personas e instituciones involucradas en esta convocatoria. Autorizo su publicación digital para fines de este proyecto”.

La publicación de los resultados será el 10 de septiembre, a través de la página de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de la Secretaría de Cultura; los seleccionados recibirán un mensaje a los medios de contacto proporcionados.

La dependencia precisó las sedes donde se realizará el conversatorio el domingo 21 de septiembre:

Azcapotzalco: Casa de la cultura y parque Azcatl Paqui

Benito Juárez: Jardín Santiago Xicoténcatl

Coyoacán: Culhuacán

Cuauhtémoc: Ágora Tlatelolco, Palacio Posta y plaza Izazaga 89

Gustavo A. Madero: Bosque de Aragón, faro Aragón y futurama

Iztacalco: Kiosko Sur 16

Iztapalapa: Central de abastos, foro cultural Quetzalpolli, museo Yancuic y utopía Meyehualco

La Magdalena Contreras: Plaza de San Nicolás Totolapan

Miguel Hidalgo: Bosque de Chapultepec 1. Sección

Tlalpan: Museo de Historia de Tlalpan

Venustiano Carranza: El circo volador y Parque Madero

