¿Cuántas veces ha temblado el 19 de septiembre?; recopilación de sismos y medidas de prevención según la UNAM

El próximo 19 de septiembre se llevará a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 en todos los estados del territorio mexicano, una fecha que en la actualidad se ha convertido en casi un presagio ante posible fenómenos y catástrofes naturales para los mexicanos.

Esta fatídica fecha, más allá de revivir el recuerdo de aquellos desafortunados eventos que sin duda dejaron huella en la historia del país, se ha vuelto hoy en día en un símbolo de pánico colectivo, sembrando en los mexicanos desconcierto e incertidumbre.

Escuchar la alerta sísmica cada 19 de septiembre ha sembrado la creencia de que septiembre es el mes de los sismos. Desde 1985, en este mes se han registrado por lo menos 3 sismos de gran relevancia por su magnitud, los daños provocados y sobre todo, la repetición de un mismo día.

Lee también: Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre

El sismo 1985 ha sido uno de los más dañinos en la CDMX. Foto: Captura de video y archivo / EL UNIVERSAL

¿Cuántas veces ha temblado el 19 de septiembre?

El primer evento grabado en la memoria colectiva de la población mexicana es el sismo del 19 de septiembre de 1985, con una magnitud de 8.1 en la escala de Richter. Con epicentro en las costas de Michoacán, este sismo afectó gran parte de la zona centro y sur del país, derrumbando edificios y cobrando la vida de al menos 6 mil personas, según con cifras oficiales.

Luego, 32 años más tarde, el 19 de septiembre de 2017 este evento se repitió, con un terremoto de magnitud 7.1 con epicentro entre Puebla y Morelos. Esta tragedia no solo dejó al país en shock, también reveló la fuerza de la resiliencia y solidaridad mexicana, pues cientos de voluntarios, rescatistas y ciudadanos se unieron para ayudar a los afectados.

Posteriormente, 5 años después, el 19 de septiembre de 2022, un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en la costa de Coalcomán en Michoacán alertó a la población, reavivando el llamado de mantenerse prevenidos y unidos ante cualquier desastre natural.

Lee también: Segundo Simulacro Nacional 2025: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX?; aquí te damos todos los detalles

La recurrente coincidencia de terremotos en México el 19 de septiembre ha generado inquietud y supersticiones. Foto: Especial

¿Por qué tiembla el 19 de septiembre?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Servicio Sismológico Nacional (SSN) han recalcado en numerosas ocasiones que este fenómeno no tiene nada que ver con la fecha, pues estos sucesos son meramente coincidencias estadísticas y no pueden predecirse basándose en un día específico.

Además, México es un país con una alta actividad tectónica, por lo que la probabilidad de que un sismo ocurra en un mismo periodo de tiempo aumenta sin la necesidad de convertirse en un patrón estacional, a esto se le conoce como la "Paradoja de Cumpleaños", la cual establece que la posibilidad de que ocurran dos eventos en la misma fecha es baja, pero no imposible.

¿Qué medidas de prevención hay que seguir durante un sismo?

A pesar de que un movimiento telúrico no se puede predecir con exactitud, es importante estar preparado ante posibles catástrofes para reducir su impacto y con ello los daños y pérdidas. De esta manera, la UNAM pone a disposición de la población las siguientes medidas preventivas:

Antes del sismo

Desarrolla un plan de evacuación o un plan familiar de protección civil.

o un plan familiar de protección civil. Identifica zonas seguras en el interior de tu hogar.

en el interior de tu hogar. Revisa constantemente las instalaciones de gas y electricidad en tu casa.

y en tu casa. Mantén una mochila de emergencia con elementos esenciales.

Durante el sismo

Mantén la calma y evita el pánico.

y evita el pánico. Busca una zona segura lejos de ventanas y objetos que puedan caerse.

lejos de ventanas y objetos que puedan caerse. Si estás en un automóvil, estaciónate en un lugar seguro.

en un lugar seguro. En zonas costeras, aléjate de la playa ante el riesgo de tsunamis.

Después del sismo

Revisa tu hogar por daños estructurales.

por daños estructurales. Utiliza el teléfono solo en emergencias.

solo en emergencias. Mantente informado de fuentes oficiales.

de fuentes oficiales. Mantente alerta ante posibles réplicas.

Foto: iStock

También te interesará:

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Día del Abuelo 2025; ¿cómo usar tu Tarjeta INAPAM para recibir 6 mil 200 pesos?

Vivienda para el Bienestar CONAVI 2025; arranca la segunda etapa y estos son los pasos a seguir

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov