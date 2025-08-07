La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) invitó a las y los capitalinos a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que será el próximo 19 de septiembre.

Con motivo del simulacro, la alerta sísmica se activará en punto de las 12:00 del día en la Ciudad de México.

Con este ejercicio se conmemorará la memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

📢¡Prepárate y participa en el #SegundoSimulacroNacional2025!



🚨El próximo 19 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, se activará la #AlertaSísmica en la Ciudad de México.



Registra tu inmueble en ⬇️⬇️⬇️:https://t.co/DXoFSZD9aY



Con este ejercicio conmemoramos la memoria… pic.twitter.com/EjJA2j1qt3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 7, 2025

La SGIRPC invitó a las personas interesadas a registrar sus inmuebles en el portal de registro disponible en la siguiente página de Internet: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/

Las personas podrán registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre a las 11:59 horas.

