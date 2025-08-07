Más Información

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan

INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

INE está abierto al diálogo para reforma electoral: Taddei; “se mantendrá autonomía”, afirma

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

Senado alista toma de protesta de 881 jueces, magistrados y ministros de la Corte; este es el itinerario de la ceremonia

La (SGIRPC) invitó a las y los capitalinos a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que será el próximo .

Con motivo del simulacro, la se activará en punto de las 12:00 del día en la .

Con este ejercicio se conmemorará la memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.

La SGIRPC invitó a las personas interesadas a registrar sus inmuebles en el portal de registro disponible en la siguiente página de Internet:

Las personas podrán registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre a las 11:59 horas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses