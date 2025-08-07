Más Información
Luisa Alcalde llama a vivir en la justa medianía aunque se tengan los recursos; acusa campaña de derecha contra Morena
Jueces y ciudadanos reprochan a la SCJN su actuar frente a la reforma judicial; "traicionaron a México", acusan
Ingresan a Penal de Neza presuntos implicados en muerte de niño en Los Reyes La Paz; lo habrían retenido en garantía por deuda de mil pesos
Jueza ordena suspender más construcciones en "Alcatraz de los Caimanes"; el centro de detención puede seguir albergando migrantes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) invitó a las y los capitalinos a participar en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que será el próximo 19 de septiembre.
Con motivo del simulacro, la alerta sísmica se activará en punto de las 12:00 del día en la Ciudad de México.
Con este ejercicio se conmemorará la memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017.
La SGIRPC invitó a las personas interesadas a registrar sus inmuebles en el portal de registro disponible en la siguiente página de Internet: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/segundosimulacronacional2025/
Las personas podrán registrar sus inmuebles en la plataforma digital a más tardar el 18 de septiembre a las 11:59 horas.
Segundo Simulacro Nacional 2025; alerta sísmica vía celular llegará a 80 millones de dispositivos el 19 de septiembre
es/cr