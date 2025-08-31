Más Información

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Alistan otro contrato para médicos cubanos; les pagan casa, chofer y dieta balanceada

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Muere el médico Arnoldo Kraus, destacado investigador y referente en bioética; UNAM se solidariza con sus familiares

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Morena intervendrá en elección del PAN para Mesa Directiva en Diputados; Monreal exige perfil institucional y plural

Se registra carambola en la autopista México–Cuernavaca; participan al menos seis vehículos

Se registra carambola en la autopista México–Cuernavaca; participan al menos seis vehículos

Maratón CDMX; atleta en silla de ruedas denuncia baches y discriminación

Maratón CDMX; atleta en silla de ruedas denuncia baches y discriminación

Rosa Icela reprende a diputados de Morena por lujos; "La austeridad no es un eslogan", enfatiza frente a Monreal, Haces y Gutiérrez Luna

Rosa Icela reprende a diputados de Morena por lujos; "La austeridad no es un eslogan", enfatiza frente a Monreal, Haces y Gutiérrez Luna

A 40 años del , el Gobierno de la Ciudad de México llevará a cabo un evento conmemorativo en honor a las víctimas de este sismo.

Se trata de un homenaje denominado "Memoria de un Terremoto. 19S, cuando el pueblo salvó al pueblo", el cuál constará de 14 actividades.

"Hace 40 años, la tierra tembló y con ella, cambió para siempre la historia de nuestra ciudad. Perdimos mucho: amigos, hogares. Pero en medio del dolor, descubrimos el verdadero poder de la solidaridad", señaló el Gobierno local.

Lee también

¿Cuáles son las 14 actividades para conmemorar el 19S?

  1. Muestra fotográfica “1985: Cuatro décadas de fuerza colectiva”, que estará disponible hasta el 28 de septiembre en la Galería Grutas Chapultepec.
  2. Documental “8.1 La magnitud del cambio”, que se llevará a cabo el 12 de septiembre en el CENART.
  3. Cine debate “Imágenes que nos remecen”, con funciones los días 4, 12, 25 y 30 de septiembre en Biblioteca José María Lafragua, Barco Utopía, Sala Metro Zapata y en el Centro Universitario Cultural.
  4. Programa “Transformación y regeneración con unidad”, del 1 al 19 de septiembre en el Centro Histórico y en 73 unidades habitacionales.
  5. Conversatorio Libros Vivos “Después del temblor: voces que reconstruyen”, el 17, 20 y 21 de septiembre en el Centro Cultural El Rule.
  6. Exposición de muñecas donadas por la Cooperativa 19 de septiembre, el día 17 en la Casa Refugio Citlaltépetl.
  7. Exposición digital “México 85: Crónicas de solidaridad”, del 16 al 30 de septiembre en el Barco Utopía de Iztapalapa.
  8. La Ruta del 85: recorrido por la memoria sísmica, los días 17, 20, 25 y 27 de septiembre con salida en la Catedral Metropolitana.
  9. Evento conmemorativo “Costureras del 85”, el 19 de septiembre en Manuel J. Othón 156, colonia Obrera.
  10. Ceremonia “Luz en la ausencia: 40 años del día que nos marcó”, el 19 de septiembre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
  11. Segundo Simulacro Nacional, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 12:00 horas en la capital.
  12. Clase masiva de primeros auxilios para el 18 de septiembre en el Monumento a la Revolución.
  13. Mesas de diálogo “Memoria, resistencia y reconstrucción”, del 22 al 24 de septiembre en el Tribunal Administrativo de la CDMX.
  14. Concurso de cuento “Narrar el riesgo desde la literatura”, el 25 de septiembre en el Museo Nacional de la Vivienda (Munavi).

Lee también

El Gobierno de la Ciudad de México destacó que "estas actividades buscan no sólo rendir homenaje a las víctimas, sino también fortalecer la cultura de la prevención y la solidaridad entre la ciudadanía".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses