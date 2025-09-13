Michoacán.- El saldo de una serie de bloqueos, quema de camiones y agresiones contra personal de la Guardia Civil, fue de siete civiles detenidos y seis vehículos asegurados, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Los reportes señalan que para intentar frenar un operativo coordinado, Alan Martínez Durán, El Primo, líder criminal del Grupo X, movilizó a la base social a su servicio, quienes bloquearon varios puntos carreteros de la localidad de Araró.

En ese lugar, los civiles le prendieron fuego a cuatro vehículos que robaron minutos antes, para impedir el despliegue de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

El saldo de una serie de bloqueos, quema de camiones y agresiones contra personal de la Guardia Civil, fue de siete civiles detenidos y seis vehículos asegurados.

Tras el avance, personal de la Guardia Civil fue agredido con piedras, tubos y palos.

Los oficiales contuvieron el ataque y dispersaron a la muchedumbre movilizada por ese grupo criminal.

Como resultado, siete agresores fueron detenidos y seis vehículos fueron asegurados por los efectivos policiales.

