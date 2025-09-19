Reynosa, Tamaulipas.- Tras 41 horas de angustia, la familia de Ana Luisa Rodríguez Escobar de 15 años pudo por fin abrazarla al ser encontrada con vida, luego de que el pasado miércoles 17, desapareció al dirigirse a una tienda cercana a su hogar.

Tras una celebración religiosa, Ana se dirigió a un comercio que se encuentra a escasos metros de su casa para comprar algunos productos.

Sin embargo, al tardar en regresar, sus padres y familiares comenzaron a buscarla sin poder localizarla.

El pánico se apoderó de todos por lo que por medio de redes sociales, hicieron un llamado para que los ciudadanos ayudarán a localizarla.

Además, encabezaron una búsqueda por el sector pues confiaban en que Ana se encontrara cerca, sin embargo, no tuvieron éxito.

Entrada la madrugada, decidieron bloquear la carretera Reynosa-Monterrey para que autoridades municipales o estatales hicieran acto de presencia y apoyaran en la búsqueda de la menor.

El jueves 18, personal de la Fiscalía de Tamaulipas y el Colectivo Amor por los Desaparecidos se ayudaron de elementos caninos para que siguieran el rastro de Ana Luisa.

Localizan con vida a Ana Luisa

José Andrés Méndez Ñeco, integrante del colectivo dio a conocer que la menor fue localizada con vida y que ya se encuentra con su familia.

"Afortunadamente nos avisaron que Ana Luisa fue localizada tras la mega búsqueda que se realizó con la Fiscalía y la Comisión Nacional de Búsqueda, gracias a Dios ya está con su familia".

Dijo, que por la secrecía de la investigación no podía revelar datos sobre donde se encontraba o quiénes la sustrajeron.

"Ella se encuentra cumpliendo unas diligencias ante la Fiscalía, rindiendo declaración sobre su desaparición para que se siga el curso de la investigación".

Comentó que el padre de la menor les informó que Ana se encuentra bien, aunque por protocolo, deben hacerle estudios médicos.

"La Fiscalía hará lo correspondiente, tienen que hacerle estudios, entrevistas, en qué contexto se la llevaron y los pasos que habrán de seguir para dar con el paradero de quienes la tenían en caso de que así sea".

