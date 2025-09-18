Más Información

Avión que traslada a Hernán Bermúdez "El Abuelo" cambia de ruta y prolonga escala en Colombia

La mañanera de Sheinbaum, 18 de septiembre, minuto a minuto

“El Abuelo” buscaba controlar actividad criminal en Tabasco

Repunta cifra de víctimas por delitos en México, al sumar 23.1 millones de personas en 2024

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Reynosa.- La fue cerrada a la circulación por vecinos de la colonia Hacienda Las Fuentes 3 en Reynosa, Tamaulipas, para exigir apoyo a las autoridades y localizar a Ana Luisa Rodríguez Escobar de 15 años.

Esta jovencita salió de su casa la noche del miércoles para ir a la tienda que se encuentra a escasos metros y desde entonces su familia perdió comunicación.

Al notar que Ana Luisa no regresaba a casa, sus padres salieron a buscarla y al no encontrarla, alertaron a los vecinos para solicitarles apoyo.

Fue así que, por medio de redes sociales, invitaron a los ciudadanos a sumarse a la búsqueda y además, dieron aviso a las autoridades para que se iniciara una investigación pues desafortunadamente, no se cuenta con indicios de cómo la sustrajeron.

Los padres de la menor aseguran que a las 19:35 horas terminaron un círculo de oración en su hogar y Ana Luisa salió para ir a la tienda que se encuentra a cinco casas, actividad que hacían comúnmente por la cercanía del negocio.

Apenas habían pasado unos minutos y al notar que la jovencita no regresaba, la familia comenzó a alarmarse por lo que buscaron casa por casa e interrogaron a los vecinos quienes aseguraron no haber visto a la menor.

Por ello, se organizaron en grupos para buscar en toda la colonia hasta dar con el paradero de la menor, lo cual, no consiguieron.

La familia de Ana y vecinos de la colonia, decidieron cerrar la carretera a fin de que las autoridades competentes realicen la búsqueda y hasta el momento, sólo la Guardia Estatal acudió al llamado.

Además, se lanzó una Alerta Amber para localizar a Ana quien vestía playera azul y pants rojo, los familiares aseguran que el bloque seguirá hasta que autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

