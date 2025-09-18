Reynosa.- La carretera Reynosa-Monterrey fue cerrada a la circulación por vecinos de la colonia Hacienda Las Fuentes 3 en Reynosa, Tamaulipas, para exigir apoyo a las autoridades y localizar a Ana Luisa Rodríguez Escobar de 15 años.

Esta jovencita salió de su casa la noche del miércoles para ir a la tienda que se encuentra a escasos metros y desde entonces su familia perdió comunicación.

Al notar que Ana Luisa no regresaba a casa, sus padres salieron a buscarla y al no encontrarla, alertaron a los vecinos para solicitarles apoyo.

Fue así que, por medio de redes sociales, invitaron a los ciudadanos a sumarse a la búsqueda y además, dieron aviso a las autoridades para que se iniciara una investigación pues desafortunadamente, no se cuenta con indicios de cómo la sustrajeron.

Los padres de la menor aseguran que a las 19:35 horas terminaron un círculo de oración en su hogar y Ana Luisa salió para ir a la tienda que se encuentra a cinco casas, actividad que hacían comúnmente por la cercanía del negocio.

Apenas habían pasado unos minutos y al notar que la jovencita no regresaba, la familia comenzó a alarmarse por lo que buscaron casa por casa e interrogaron a los vecinos quienes aseguraron no haber visto a la menor.

Por ello, se organizaron en grupos para buscar en toda la colonia hasta dar con el paradero de la menor, lo cual, no consiguieron.

La familia de Ana y vecinos de la colonia, decidieron cerrar la carretera a fin de que las autoridades competentes realicen la búsqueda y hasta el momento, sólo la Guardia Estatal acudió al llamado.

Además, se lanzó una Alerta Amber para localizar a Ana quien vestía playera azul y pants rojo, los familiares aseguran que el bloque seguirá hasta que autoridades competentes tomen cartas en el asunto.

