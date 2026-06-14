El Mundial 2026 no solo es el torneo más grande de la historia por el número de selecciones y espectadores. También será una prueba a gran escala de cómo la inteligencia artificial (IA) puede ayudar a coordinar uno de los eventos deportivos más complejos del planeta.

En ese contexto, Salesforce, plataforma de software en la nube de gestión de relaciones con el cliente (CRM, por sus siglas en inglés), anunció que será patrocinador oficial del Mundial 2026 y del Mundial Femenil 2027, en donde pondrá en operación sus herramientas de inteligencia artificial y colaboración para apoyar la organización de ambos torneos, desde la coordinación entre ciudades anfitrionas hasta la atención a los aficionados.

La edición de 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, reúne a 48 selecciones y espera una audiencia global superior a los 5 mil millones de personas. En esta competición deportiva, la tecnología se convertirá en un componente clave para mantener sincronizadas miles de tareas que ocurren de manera simultánea, informó la compañía en un comunicado.

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Un centro de control digital para 16 ciudades

Durante el Mundial de 2026, Slack, un sistema operativo impulsado por inteligencia artificial agéntica, funcionará como un espacio operativo central para coordinar equipos de trabajo distribuidos en las 16 ciudades anfitrionas. La herramienta permitirá que personal, aplicaciones y sistemas de IA compartan información y colaboren en tiempo real.

La idea es concentrar en un mismo entorno digital la comunicación y los flujos de trabajo relacionados con la organización del torneo. Esto facilitará la coordinación entre distintas áreas, agilizará la toma de decisiones y ayudará a responder con mayor rapidez ante situaciones que requieran atención inmediata.

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Además, la infraestructura tecnológica de Salesforce se utilizará para gestionar la comunicación con gobiernos locales, proveedores, socios comerciales y otros actores involucrados en la realización del evento.

La tecnología operará detrás del torneo para conectar ciudades, equipos y aficionados con asistencia impulsada por IA. Foto: Especial

Asistentes virtuales para acompañar a los aficionados

La experiencia para los seguidores también tendrá un componente importante de inteligencia artificial. De cara al Mundial Femenil 2027, que se disputará en Brasil, Salesforce desplegará su plataforma Agentforce 360 junto con Slack para fortalecer la interacción digital con los aficionados, destacó la compañía.

A través de los canales oficiales de la FIFA, agentes autónomos de IA podrán analizar información del torneo y ofrecer respuestas similares a las de una persona. Esto permitirá atender consultas, proporcionar información personalizada y mantener conversaciones disponibles de forma permanente, sin importar el momento o el canal utilizado.

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Según Salesforce, el objetivo es construir una plataforma unificada donde datos, personas y sistemas trabajen de manera coordinada para mejorar tanto las operaciones internas como la experiencia de quienes siguen el torneo desde cualquier parte del mundo.

Con millones de visitantes, miles de voluntarios y decenas de sedes involucradas, el Mundial 2026 también será un escaparate para mostrar cómo la inteligencia artificial agéntica puede convertirse en una pieza fundamental detrás de los grandes eventos globales.

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