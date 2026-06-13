WhatsApp se une a la fiebre por el Mundial 2026 con un emoji temático. Se encuentra inspirado en el balón oficial del torneo, que durante los próximos meses se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Si quieres saber cómo activarlo para que lo envíes y reacciones a todos tus contactos, en Techbit te lo contamos.

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Pasos para usar el nuevo emoji mundialista de WhatsApp

Este emoji se encuentra disponible en iOS y Android; si aún no te aparece en tu teclado, asegúrate de tener la versión más reciente de la app de Meta. Para ello, ve a "Configuración" o "Ajustes" y revisa si tienes alguna actualización pendiente.

Una vez que ya aparece en tu celular, haz lo siguiente para disfrutar su animación:

Abre cualquier chat, grupal o individual. Dirígete al teclado de emojis y busca el balón de futbol en blanco y negro. Selecciona ese emoji y automáticamente cambiará su diseño por Trionda, caracterizado por su patrón verde, rojo y azul. En vía el mensaje con el emoji y listo. Y para usarlo a manera de reacción, mantén presionado el mensaje y vuelve a escoger el balón. Notarás que salen muchos balones animados.

Selecciona el emoji del balón clásico de futbol y se convertirá en Trionda. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si no te aparece el emoji del Mundial en WhatsApp?

Si ya actualizaste la aplicación y no te aparece el emoji de Trionda, puede ser normal. Ten paciencia y espera a que tu celular lo reciba, puesto que este tipo novedades llegan de manera gradual a los dispositivos de los usuarios.

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Otras opciones para verificar son: cierra WhatsApp y vuelve a iniciar sesión, o borra la caché de la aplicación porque puede solucionar fallas temporales.

¿Qué significa el emoji mundialista de WhatsApp?

El entusiasmo por la Copa del Mundo 2026 ha llegado a WhatsApp con Trionda. Este es el nombre que la FIFA le dio al balón oficial y que rinde homenaje a los tres países sede.

Como dato curioso, está equipado con un sensor de movimiento de 500 Hz de última generación y gracias a esa tecnología "envía datos precisos al sistema VAR en tiempo real, lo que ayuda a los árbitros en la toma de decisiones, entre ellas, las relativas a los fueras de juego", explica en su portal.

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Envía el emoji Trionda a tus amigos aficionados del futbol y descubre su animación. Foto: Unsplash

Ahora que ya sabes todo sobre el nuevo emoji de WhatsApp, envíalo a tus amigos aficionados o úsalo para personalizar tu perfil y actualizaciones de estados.

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