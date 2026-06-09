El Mundial 2026 reunirá a millones de aficionados y, ante la expectativa por la participación de México como sede de inauguración, las personas que no podrán asistir a los encuentros en el Estadio Ciudad de México se encuentran buscando alternativas para verlo.

La buena noticia es que esto será posible a través del celular, de una Smart TV o de plataformas de streaming. Si quieres saber cuáles son, en Techbit te compartimos el dato.

¿Cómo ver el Mundial 2026 en México?

Celular y Smart TV

En televisión abierta, TV Azteca y Televisa realizarán las transmisiones y con eso podrás disfrutar gratis los encuentros de la Selección Mexicana, incluyendo la inauguración, los 16vos, 8vos, 4tos, semifinales y la final.

Si quieres verlos, únicamente debes sintonizar el Canal 2, Canal 5, Canal 9, Azteca Uno o Azteca 7.

Y para ver los partidos desde el celular, la opción es descargar las aplicaciones de TV Azteca y TUDN, o visitar los sitios web de ambas televisoras.

Asimismo, es importante mencionar que el encuentro inaugural México vs Sudáfrica estará disponible en los canales de YouTube de Televisa, TUDN y ViX. Esta plataforma de videos ha firmado un acuerdo con la FIFA para transmitir los 10 primeros minutos de cada partido sin costo.

Streaming

¿Eres un fan de hueso colorado del futbol y quieres ver completa la Copa del Mundo? Vix Premium es la única plataforma con derecho para transmitir los 104 partidos.

Para disfrutarlos debes contratar el “Pase Mundial 2026”, que tiene un precio promoción de $899 hasta hoy, después su preció será de $999. Y además de los juegos, accederás a resúmenes extendidos, multicámaras y contenido exclusivo.

Si no vas a ir a los estadios, sintoniza los encuentros de la Selección Mexicana en tu celular. Foto: Pixabay

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¿Cómo configurar tu TV para ver el Mundial 2026?

Al tratarse de un evento tan importante, como aficionado debes tener la mejor resolución para ver el Mundial 2026. Por eso, te recomendamos configurar tu TV con estos pasos:

Modo deporte o vívido: cambia la configuración de la imagen a “Modo Deporte” o “Vívido” para resaltar los colores de elementos como el césped o las camisetas de los jugadores.

Mejora el sonido: aumenta la emoción en cada gol conectando una barra de sonido y configurándola para que cree un ambiente envolvente en tu sala o cuarto. Asimismo, te recomendamos modificar los altavoces de tu televisión con los modos “Deporte”, “Cine” o “Estadio”, dependiendo de la marca.

Comprueba tu conexión a Internet: si vas a ver los partidos en YouTube, verifica que tu conexión WiFi sea óptima para evitar bajones de calidad o pausas inesperadas.

¿Listo para vivir la pasión futbolera como nunca antes?

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