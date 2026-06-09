¡Por fin! La actualización que permite que los usuarios puedan reorganizar su feed de Instagram ha llegado a México. Desde el año pasado, Adam Mosseri, director de Instagram, compartió que esta actualización llegaría a la app.

Básicamente, con esta novedad se busca darle una apariencia más simple, limpia y de mayor control para los usuarios en su feed de Instagram. Esta herramienta ya estaba disponible en algunas partes del mundo; sin embargo, no en México.

Ahora los usuarios ya pueden usarla y en Tech Bit te damos el paso a paso que debes seguir para reorganizar tu cuadrícula de perfil de Instagram.

Paso a paso: cómo reorganizar tu cuadricula de perfil de Instagram. Imagen: Instagram

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Así puedes reorganizar tu cuadrícula de Instagram

De acuerdo con Instagram, esta actualización le permitirá a los usuarios tener mayor control creativo sobre su perfil, ya sea para destacar su trabajo creativo o renovar su estética.

Para poder reorganizar la cuadrícula del perfil de Instagram, los usuarios deben:

Mantener presionada la publicación que desee mover de lugar.

Dar clic en el recuadro de "Reordenar cuadrícula".

Organiza la publicación o publicaciones como quieres que aparezca cuando otros usuarios entren al perfill.

Una vez que esté organizado, salte de esa opción y verás que de forma automática aparecerán los cambios.

En caso de que al momento de reorganizar tu perfil decidas ya no hacerlo, puedes dar clic en "Anular" en la pantalla de lado superior derecho.

Por otro lado, debes saber que las publicaciones y Reels fijados permanecerán en la parte superior de la cuadrícula y esos no se moverán a menos que los quites de forma manual.

Paso a paso: cómo reorganizar tu cuadricula de perfil de Instagram. Imagen: captura de pantalla

Con esta nueva herramienta, los usuarios podrán acomodar las imágenes y videos publicados en el perfil de manera manual y como ellos quieran.

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