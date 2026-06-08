[Publicidad]
Hoy se llevó a cabo la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC, por sus siglas en inglés) 2026, un evento en donde Apple aprovecha para presentar todo lo nuevo en software para sus productos.
Este evento fue la oportunidad perfecta para presentar lo nuevo de iOS 27, el sistema operativo de iPhone, el cual tiene actualizaciones para soportar todo lo nuevo que llega en IA a los dispositivos. Además, que aprovecharon para presentar MacOs 27 Golden Gate, una nueva versión de software para Mac, una actualización importante para las novedades de Apple Intelligence.
En el caso de iOS 27 y MacOs 27 tendrán una actualización de rendimiento. La firma de Cupertino asegura que las apps se abrirán 30% más rápido, los procesos como la apertura de la app de Fotos aumentará un 70% y habrá un 80% de velocidad en la transferencia de archivos.
Leer también: Apple renueva Siri y apuesta por una nueva generación de IA
En Tech Bit te contamos cuáles son los dispositivos compatibles con ambos sistemas operativos.
Dispositivos compatibles con iOS 27
A mediados de septiembre se lanzará de forma oficial iOS 27 para todos los siguientes dispositivos:
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª gen, 2020)
- iPhone 12 mini
- iPhone 12
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13 mini
- iPhone 13
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (3ª gen, 2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone Air
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 17e
Dispositivos compatibles con MacOs 27 Golden Gate
En cuanto a los dispositivos compatibles con MacOs 27 Golden Gate son:
- iMac (M1, M3 y M4)
- Mac mini (M1, M2, M2 Pro, M4, M4 Pro)
- Mac Studio (M1 Max, M1 Ultra, M2 Max, M2 Ultra, M4 Max, M3 Ultra)
- Mac Pro (M2 Ultra)
- MacBook Neo (A18 Pro)
- MacBook Air (13" - M1, M2, M3, M4, M5)
- MacBook Air (15" - M2, M3, M4)
- MacBook Pro (13" - M1, M2)
- MacBook Pro (14" - M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 Max, M3, M3 Pro,M3 Max, M4, M4 Pro, M4 Max, M5, M5 Pro, M5 Max).
- MacBook Pro (16" - M1 Pro, M1 Max, M2 Pro, M2 MaxM3 Pro, M3 Max, M4 Pro, M4 Max, M5 Pro, M5 Max).
Leer también: WWDC 2026: los lanzamientos de Apple minuto a minuto
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
[Publicidad]
Más información
Mundo
Justicia noruega ordena la liberación del hijo de la princesa heredera; apelación impide salida inmediata
Metrópoli
Inauguran búnker de Gobierno Nocturno en Miguel Hidalgo; responderá a situaciones de riesgo las 24 horas
Universal Deportes
Estados Unidos niega entrada a árbitro de Somalia designado por FIFA para el Mundial 2026
Metrópoli
PAN denuncia obra inconclusa del Jardín Flotante en Tlalpan; exige sanciones a empresa constructora