A unos días de que arranque el Mundial de Futbol 2026, México se ha convertido en un laboratorio de innovación deportiva. La inteligencia artificial, el análisis masivo de datos, la realidad aumentada y nuevas herramientas para el arbitraje están transformando no solo la forma en que se juega el balompié, sino también cómo millones de aficionados lo consumen dentro y fuera de los estadios.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), en alianza con empresas tecnológicas como Amazon Web Services (AWS) y Genius Sports, impulsa una serie de proyectos que buscan modernizar el juego y colocar a la liga mexicana a la altura de las competencias deportivas más avanzadas del mundo.

Con tecnología, se busca mejorar la experiencia de los aficionados y abrir nuevas oportunidades comerciales para clubes, patrocinadores y empresas de medios.

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Uno de los avances más relevantes es la implementación de la Tecnología Semiautomatizada de Fuera de Lugar (SAOT, por sus siglas en inglés), una herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite acelerar y hacer más precisas las decisiones arbitrales.

La Liga MX se convirtió en la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología, utilizada también en la Premier League de Inglaterra y que estará presente en el Mundial 2026.

Edgar Martínez, vicepresidente de contenido de la FMF, explicó que esta tecnología opera mediante una red de entre 25 y 30 cámaras instaladas alrededor del campo, y que son capaces de rastrear en tiempo real el movimiento del balón y de los jugadores.

“Esas cámaras tienen dos objetivos: por un lado, identificar si hay o no fuera de lugar, que es lo prioritario. Pero también funcionan para hacer un seguimiento de los datos de los jugadores. Lo miden todo y lo hacen en tiempo real”, indicó Martínez en conferencia.

Los datos son procesados por plataformas de inteligencia artificial que identifican automáticamente el punto exacto del pase, la velocidad en la carrera, la fuerza de los disparos, las trayectorias y también detectan a los futbolistas involucrados en una jugada.

SAOT, cámaras arbitrales, realidad aumentada y Fantasy redefinen la experiencia de los aficionados rumbo a la competencia mundialista. Foto: Especial

Del arbitraje a la realidad aumentada

En se sentido, explico el directivo, la infraestructura creada para SAOT abre posibilidades que van mucho más allá de las decisiones arbitrales. Las cámaras instaladas en cada estadio capturan más de 100 puntos de datos por jugador, información que puede convertirse en gráficos de realidad aumentada durante las transmisiones.

Así, los aficionados podrán ver en tiempo real esta información para involucrarse y disfrutar más del juego, y que resulta menos invasiva que la publicidad tradicional, porque forma parte de la narrativa del partido, señaló Martínez. Asimismo, adelantó que estas funciones comenzarán a implementarse en la Liga MX tras la Copa Mundial.

La apuesta también incluye la expansión de la llamada REF CAM, una cámara colocada en el cuerpo de los árbitros que ofrece imágenes desde el corazón de la acción. La FMF comenzó a utilizarla este año y prevé ampliar su presencia en varios encuentros por jornada, incluida la liga femenil.

“Hay momentos en los que parece que estás en un videojuego literal”, comentó Martínez sobre una herramienta que acerca al espectador a la experiencia de estar dentro del terreno de juego.

La era de los datos y la inteligencia artificial

Para AWS, socio tecnológico de múltiples ligas y competencias internacionales, el futuro del deporte pasa por el uso de enormes volúmenes de información.

Fernando Miranda, director de ventas de AWS, explicó que en la NBA se monitorean cerca de 29 partes del cuerpo de cada jugador mediante 60 capturas por segundo. En la Fórmula 1, cada automóvil genera más de 1.2 millones de datos por segundo gracias a los cerca de 300 sensores instalados en los vehículos.

“Sería imposible que cualquier persona lo hiciera. Ahora la inteligencia artificial nos ayuda para tener ese aglutinamiento de conocimiento, de procesamiento de datos y tomar la decisión en tiempo real”, afirmó.

Esa capacidad permite generar estadísticas avanzadas, predicciones durante las transmisiones, análisis de rendimiento y modelos de prevención de lesiones. También abre la puerta a experiencias más inmersivas para los aficionados, que cada vez consumen los partidos acompañados de una segunda pantalla con información adicional.

Fantasy y nuevas formas de seguir el juego

Otra de las apuestas de la Liga MX es el desarrollo de una plataforma oficial de Fantasy para el futbol mexicano prevista para los próximos años. La iniciativa busca replicar el éxito que este formato tiene en ligas como la NFL, donde millones de usuarios construyen equipos virtuales y siguen el desempeño de los jugadores durante toda la temporada, informó Miranda.

La propuesta aprovechará datos en tiempo real sobre rendimiento, lesiones y estadísticas para enriquecer la interacción de los aficionados. Además, se complementará con nuevas aplicaciones impulsadas por inteligencia artificial capaces de responder preguntas sobre alineaciones, desempeño de jugadores o incidencias del partido mediante conversaciones en tiempo real.

Para Miranda, la transformación tecnológica del futbol mexicano forma parte de una tendencia global que también alcanza a otros deportes. Y el Mundial 2026 aparece como el gran catalizador de estos cambios que ofrecerán nuevas experiencias digitales y redefinirán la relación entre el deporte y sus aficionados.

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