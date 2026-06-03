Una nueva línea de celulares premium llegó a Xiaomi con la llegada de la serie Xiaomi 17T, que está conformada por el Xiaomi 17T y Xiaomi 17T Pro. De acuerdo con la compañía, esta nueva generación busca acercar características reservadas para modelos más costosos a un público más amplio.

Específicamente, la serie 17T apuesta por la fotografía móvil con la incorporación de lentes Leica y una cámara telefoto 5x en ambos equipos. Además de que cuentan con mejoras en autonomía, inteligencia artificial y grabación de video.

En Tech Bit te contamos todas las características de los nuevos celulares de Xiaomi.

Xiaomi presenta su nueva línea 17T y apuesta por la fotografía Leica. Imagen: Xiaomi

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Xiaomi 17T con fotografía avanzada

El dispositivo incorpora una pantalla AMOLED de 6.59 pulgadas con resolución 1.5K, brillo máximo de 3,500 nits y tasa de refresco de 120 Hz. En su interior trabaja el procesador MediaTek Dimensity 8500-Ultra acompañado por una batería de 6,500 mAh con carga rápida de 67W.

Una de las características que destaca del Xiaomi 17T es que integra un sistema de triple cámara encabezado por un sensor principal de 50 MP y una cámara telefoto Leica 5x también de 50 MP, capaz de realizar fotografía macro a 30 centímetros y alcanzar hasta 120 aumentos mediante IA.

Entre las novedades destaca Leica Live Moment, una función diseñada para capturar secuencias con movimiento y contexto alrededor del instante fotografiado, con el objetivo de generar imágenes más dinámicas.

Xiaomi presenta su nueva línea 17T y apuesta por la fotografía Leica. Imagen: Xiaomi

Xiaomi 17T Pro con una cámara potente y batería récord

A diferencia del Xioami 17T, la pantalla AMOLED del Xiaomi 17T Pro crece hasta las 6.83 pulgadas y alcanza una tasa de refresco de 144 Hz. En cuanto a potencia, integra el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500 fabricado en 3 nanómetros.

La versión Pro eleva la experiencia fotográfica con un sensor principal más grande, grabación de video en 8K y soporte para video cinematográfico en 4K a 60 cuadros por segundo.

Además de conservar el telefoto Leica 5x, el equipo incorpora funciones exclusivas como Cinematic Live y Ultra-HD Live Moment, orientadas a creadores de contenido que buscan mayor control creativo desde el smartphone.

Otro de los elementos más llamativos es su batería de 7,000 mAh, la más grande incorporada en un celular de Xiaomi para mercados internacionales, acompañada por carga rápida de 100W e inalámbrica de 50W.

Xiaomi presenta su nueva línea 17T y apuesta por la fotografía Leica. Imagen: Xiaomi

Precio y disponibilidad

El Xiaomi 17T estará disponible en las siguientes configuraciones y a los siguientes precios:

12 GB + 256 GB: 14 mil 999 pesos

12 GB + 512 GB: 15 mil 999 pesos

Por su parte, el Xioami 17T Pro estará en las siguientes versiones disponibles con los siguientes precios:

12 GB + 512 GB: 20 mil 999 pesos

12 GB + 1 TB: 22 mil 499 pesos

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