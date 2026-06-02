Hoy se llevó a cabo el Microsoft Build 2026, uno de los eventos más importantes para la firma de Redmond en donde aprovechan para presentar las novedades de la compañía.

Durante la keynote encabezada por Satya Nadella, CEO de Microsoft y otros ejecutivos de la compañía, la inteligencia artificial volvió a ocupar un lugar protagónico. Sin embargo, también se dieron a conocer avances en computación cuántica, agentes de IA y herramientas para programadores.

A continuación en Tech Bit te enlistamos los siete anuncios más importantes realizados durante el Microsoft Build 2026.

Microsoft Build 2026: una nueva era para la IA, agentes y computación cuántica. Imagen: Microsoft

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1. Surface RTX Spark Dev Box

Uno de los anuncios más llamativos fue la llegada de Surface RTX Spark Dev Box, una computadora compacta enfocada en desarrolladores que trabajan con inteligencia artificial.

El equipo integra tecnología de Nvidia y hasta 128 GB de memoria, lo que permite ejecutar modelos avanzados directamente en el dispositivo sin depender completamente de la nube.

2. MAI-Thinking-1M

La apuesta por desarrollar tecnología propia también quedó reflejada con la presentación de MAI-Thinking-1, el primer gran modelo de razonamiento creado por Microsoft.

La empresa asegura que está diseñado para resolver tareas complejas relacionadas con programación, análisis y resolución de problemas, un movimiento que también fortalece su independencia tecnológica en un mercado dominado por unos cuantos actores.

3. Project Solara

Pero la visión de Microsoft va más allá de los modelos. La compañía presentó Project Solara, un sistema operativo basado en Android pensado específicamente para dispositivos impulsados por agentes de inteligencia artificial. La propuesta busca que estos asistentes no solo respondan preguntas, sino que realicen acciones, coordinen tareas y colaboren entre distintos equipos y plataformas.

4. Windows 11, más amigable para desarrolladores

En el caso de Windows 11, Microsoft anunció nuevas funciones para acercar la experiencia del sistema operativo a las necesidades de los desarrolladores. Entre ellas destacan mejoras para trabajar con Linux, nuevas capacidades de contenedores y un terminal inteligente asistido por IA capaz de ayudar en tareas de programación y depuración de código.

Microsoft Build 2026: una nueva era para la IA, agentes y computación cuántica. Imagen: Microsoft

5. Scout

La compañía también mostró Scout, un nuevo agente que formará parte de Microsoft 365 y que está diseñado para ejecutar tareas de manera más autónoma.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para convertir a los agentes de IA en colaboradores digitales capaces de gestionar procesos cada vez más complejos.

6. Execution Containers

Conforme estos sistemas adquieren más autonomía, la seguridad se vuelve una prioridad. Por ello, Microsoft anunció Execution Containers, una tecnología que busca aislar y controlar el comportamiento de agentes y modelos de inteligencia artificial para reducir riesgos y ofrecer un entorno más seguro.

7. Majorana 2

La conferencia también dejó espacio para el futuro de largo plazo. Microsoft presentó avances de Majorana 2, su nuevo chip cuántico, con el que busca acelerar el desarrollo de computadoras cuánticas más estables y precisas.

La empresa afirma que ofrece una precisión significativamente mayor que generaciones anteriores y podría acercar la viabilidad comercial de las computadoras cuánticas hacia finales de esta década.

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