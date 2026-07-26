El Tren Interurbano, también conocido como El Insurgente, se ha convertido en uno de los principales transportes públicos que conectan nuestra capital con el Estado de México. Y otro de sus beneficios es que ofrece estacionamiento en algunas de sus estaciones.

Dicho servicio puede resultarte útil si estás planeando un viaje y dejar tu vehículo en un espacio seguro. Para que lo aproveches, en Autopistas te damos el costo actual de sus tarifas.

¿Cuál es el precio del estacionamiento del Tren Interurbano?

Inaugurado en febrero de este año, el Tren Interurbano recorre aproximadamente 58 kilómetros desde Observatorio, en la alcaldía Álvaro Obregón de la CDMX, hasta Zinacantepec, minicipio en el Edomex.

Su servicio opera con 16 trenes, que viajan a una velocidad máxima de 120 km/h y cada uno tiene capacidad de hasta 719 pasajeros. Además, promete tiempos de espera de 10 minutos.

El viaje completo se integra por 7 estaciones:

Zinacantepec

Toluca Centro

Metepec

Lerma

Santa Fe

Vasco de Quiroga

Observatorio

Y para acceder, es necesario usar la Tarjeta de Movilidad Integrada o bien, comprar un boleto en los módulos ubicados en el acceso de cada estación.

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De acuerdo con su sitio oficial, el recorrido completo tiene una duración de 60 minutos y cuesta $100; aunque la tarifa varía por la cantidad de estaciones, si te transportas dentro de la misma entidad o si vas de una a otra.

Mientras que el precio de su estacionamiento es de $30 con tiempo libre. Actualmente, las estaciones donde se encuentra disponible este servicio son Zinacantepec, Metepec y Lerma, todas en el Estado de México.

El Tren Interurbano ofrece recorrido de 7 estaciones. Foto: Jorge Alvarado / EL UNIVERSAL

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¿Qué tener en cuenta al usar el estacionamiento del Tren Interurbano?

De acuerdo con el reglamento del medio de transporte, si un auto no es recogido antes del horario de cierre, será retirado con grúa y el conductor deberá cubrir una cuota adicional.

Por lo anterior, considera que el estacionamiento opera desde las 06:00 hasta las 23:00 horas.

El pago se realiza con efectivo y la tarifa es independiente al recorrido que vayas a hacer en el Tren Interurbano. Así que antes de subirte, calcula bien tus pasajes para llevar suficiente dinero.

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El costo del estacionamiento del Tren Interurbano es independiente al del recorrido. Foto: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

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