Hoy se llevó a cabo Nintendo Direct, uno de los eventos más importantes de la firma japonesa del año. En este evento se dio a conocer los títulos que llegarán este año a la consola de Nintendo Switch 2.

En Tech Bit te presentamos la lista completa de videojuegos que llegarán próximamente.

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¿Qué videojuegos llegarán a Nintendo Switch 2?

Remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Uno de los anuncios más importantes durante el Nintendo Direct es la confirmación del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Por el momento no hay fecha exacta de cuándo llegará pero es un hecho que será en algún momento del 2026.

Kingdom Hearts 4

También se anunció Kingdom Hearts 4, el próximo juego de rol de acción de Square Enix. El videojuego llega después de seis años después de que la tercera parte salió en 2020.

Además de llegar a Nintendo Switch 2, llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC.

Vale la pena señalar que también llegará la colección de Kingdom Hearts (1 a 3) a Nintendo Switch el próximo 8 de octubre.

Minecraft

Otro de los anuncios importantes es que es llegará una versión dedicada a Minecraft para Switch 2. De acuerdo con la compañía, llegará con mejores visuales para una mejor experiencia de juego.

Splatoon Raiders

También se anunció la llegada de Splantoon Raiders para el próximo 23 de julio. En el evento nos dieron un vistazo a este título; sin embargo, el próximo 30 de junio, Nintendo hará un Direct dedicado a este videojuego.

The Duskloods

El desarrollador FromSoftware, presentó su juego de acción multijugador que llegará en exclusiva para la Switch 2 durante 2026. Aún no hay fecha específica para el lanzamiento de este videojuego pero señalaron que habrá una prueba de red cerrada en verano.

Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON

De igual forma se anunció que llegará Jujutsu Kaisen Rumble: SURVIVATON a Nintendo Switch 2 durante este 2026. Recordemos que el videojuego está inspirado en uno de los ánimes más famosos del mundo.

Otros títulos que llegan a Nintendo Switch 2

Devil May Cry 5 (23 de junio)

DELTARUNE Chapter 5 (24 de junio)

Demo de Star Fox (25 de junio)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

Xenoblade Chronicles Edición Nintendo Switch 2 (30 de julio)

Big Walk (4 de agosto)

Lies of P (6 de agosto)

Orbitals (3 de septiembre)

Fire Emblem: Fortune's Weave (17 de septiembre)

Onimusha: Way of the Sword (25 de septiembre)

Lords of the Fallen 2 (temporada de otoño)

Rayman Legends Retold (1 de octubre)

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen (9 de octubre)

Nintendo Switch Sports Resort (22 de octubre)

Final Fantasy Resonance (22 de octubre)

One Piece: Grand Gourmet (23 de octubre)

Dragon Quest Monsters: The Witchered World (3 de diciembre)

Xenoblade Genesis (durante 2027)

Stellar Blade (2026)

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