Aguascalientes.— Las autoridades federales revisarán el expediente y verificarán los antecedentes disponibles de Felipe “N”, detenido el pasado fin de semana, luego de que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel (PAN) habló con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México.

En la conversación, la mandataria le comentó que, de acuerdo con las investigaciones estatales, no se arrojaron antecedentes penales de Felipe “N”. Además, le planteó de manera directa las inquietudes, preocupaciones y exigencias expresadas por los familiares.

García Harfuch solicitó a la gobernadora información adicional sobre la persona detenida durante un operativo realizado el pasado fin de semana, con el fin de revisar el expediente, conocer los antecedentes y dar seguimiento puntual al caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.