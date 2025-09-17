Más Información
Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación
Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados
Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"
Tamaulipas.- Estudiantes del Cetis número 78 del municipio de Altamira, arremetieron a golpes contra el director del plantel, durante una protesta que se registró por presunto acoso sexual contra alumnas.
Los hechos se registraron en el interior del plantel, el cual se ubica en la colonia Tampico Altamira, del municipio de Altamira.
Además de la violenta agresión, que le produjo lesiones al director del Cetis, en la institución también hubo vandalismo al romper puertas, ventanas, mesabancos y hasta computadoras.
Lee también Hallan a otro preso muerto en su celda en Centro Penitenciario de Goros Dos en Ahome, Sinaloa
Debido a los hechos tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Estatal, quienes rescataron lesionado al director del plantel escolar.
Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ante la manifestación de alumnos, elementos de las corporaciones acudieron al Cetis número 78.
“Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar”, indica un comunicado.
Según la Vocería las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los hechos.
aov/cr