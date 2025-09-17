Tamaulipas.- Estudiantes del Cetis número 78 del municipio de Altamira, arremetieron a golpes contra el director del plantel, durante una protesta que se registró por presunto acoso sexual contra alumnas.

Los hechos se registraron en el interior del plantel, el cual se ubica en la colonia Tampico Altamira, del municipio de Altamira.

Además de la violenta agresión, que le produjo lesiones al director del Cetis, en la institución también hubo vandalismo al romper puertas, ventanas, mesabancos y hasta computadoras.

#ALTAMIRA #TAMAULIPAS #MÉXICO 🇲🇽



SÉ LEVANTAN ALUMNOS EN MANIFESTACIÓN CONTRA DIRECTIVOS DEL CETIS 78



RECLAMAN ACTOS INAPROPIADOS EN CONTRA DE DOS MUJERES ALUMNAS



INTERVINO LA #GUARDIA_ESTATAL PARA CUIDAR LA INTEGRIDAD DEL DIRECTIVO. pic.twitter.com/GQwEzcwxOp — VALOR POR TAMAULIPAS (@VALORPORTAMPS) September 17, 2025

Debido a los hechos tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Estatal, quienes rescataron lesionado al director del plantel escolar.

Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ante la manifestación de alumnos, elementos de las corporaciones acudieron al Cetis número 78.

Alumnos protestan por acusaciones de abuso sexual por parte de estudiantes (17/09/2025). Foto: Captura de pantalla

“Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron acciones de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar”, indica un comunicado.

Según la Vocería las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los hechos.

Alumnos intentan linchar a director del Cetis 79 en Altamira #Tamaulipas

Empezó como una manifestación pacífica contra un docente por presuntos actos de acoso, pero la situación escaló cuando el director intentó dialogar, resultando en agresiones y destrozos. La Guardia Estatal… pic.twitter.com/89jLIo7bi0 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) September 18, 2025

