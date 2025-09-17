Más Información

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Andy López Beltrán niega tener amparo contra cualquier captura y acusa montaje

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Abogado niega haber tramitado amparos para hijos de AMLO; recuerda caso Caro Quintero y alista denuncia por suplantación

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Transportadora Silza, dueña de pipa que explotó en Iztapalapa, destinará “recursos adicionales” para indemnizar a lesionados

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Fiscal general de EU dice que México entregó a Rafael Caro Quintero “por instrucciones de Trump”

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

Expulsan a Hernán Bermúdez de Paraguay; esta es la ruta del avión que lo traslada a México y en el que fue extraditado "El Chapo"

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

A casi 11 años del Caso Ayotzinapa, padres de los 43 acusan de investigación "escueta" en el gobierno de Sheinbaum

Tamaulipas.- Estudiantes del Cetis número 78 del municipio de Altamira, arremetieron a golpes contra el director del plantel, durante una protesta que se registró por presunto contra alumnas.

Los hechos se registraron en el interior del plantel, el cual se ubica en la colonia Tampico Altamira, del municipio de Altamira.

Además de la, que le produjo lesiones al director del Cetis, en la institución también hubo vandalismo al romper puertas, ventanas, mesabancos y hasta computadoras.

Lee también

Debido a los hechos tuvieron que intervenir elementos de la Guardia Estatal, quienes rescataron lesionado al director del plantel escolar.

Sobre estos hechos, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que ante la manifestación de alumnos, elementos de las corporaciones acudieron al Cetis número 78.

Alumnos protestan por acusaciones de abuso sexual por parte de estudiantes (17/09/2025). Foto: Captura de pantalla
Alumnos protestan por acusaciones de abuso sexual por parte de estudiantes (17/09/2025). Foto: Captura de pantalla

“Desde el arribo de las corporaciones, se implementaron con el propósito de salvaguardar la integridad del docente y comunidad escolar”, indica un comunicado.

Según la Vocería las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades en los hechos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses