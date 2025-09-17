Más Información

Sheinbaum pide a la FGR llegar a fondo en investigación por huachicol fiscal en aduanas

Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa

Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas

Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular

¿Qué es y cómo activar las notificaciones del Sistema de Alertamiento Masivo?

Inician consultas rumbo a la revisión del T-MEC; en México durarán 60 días

Mérida.- Un nuevo accidente ocurrió en la en el que resultaron heridos con golpes y lesiones 25 personas.

Fue un autobús de la empresa “Bachoco” que transportaba personal, el cual se salió del camino y quedó volcado.

Al lugar llegaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ambulancias.

Se informó del percance a la misma Guardia Nacional que llegó al kilómetro 147 de esa carretera.

Fue en esta misma carretera cuando el sábado pasado hubo un accidente que ocasionó la muerte de 16 personas.

