Más Información
Concede juez a Andy y Bobby López Beltrán suspensión "contra cualquier captura", revela Claudio Ochoa
Viaja a México subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de EU para analizar estrategias contra el tráfico de drogas
Simulacro Nacional del 19 de septiembre: México tendrá por primera vez un alertamiento a través de telefonía celular
Mérida.- Un nuevo accidente ocurrió en la carretera Mérida-Campeche en el que resultaron heridos con golpes y lesiones 25 personas.
Fue un autobús de la empresa “Bachoco” que transportaba personal, el cual se salió del camino y quedó volcado.
Al lugar llegaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ambulancias.
Se informó del percance a la misma Guardia Nacional que llegó al kilómetro 147 de esa carretera.
Fue en esta misma carretera cuando el sábado pasado hubo un accidente que ocasionó la muerte de 16 personas.
afcl/LL