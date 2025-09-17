Mérida.- Un nuevo accidente ocurrió en la carretera Mérida-Campeche en el que resultaron heridos con golpes y lesiones 25 personas.

Fue un autobús de la empresa “Bachoco” que transportaba personal, el cual se salió del camino y quedó volcado.

Al lugar llegaron varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y ambulancias.

Se informó del percance a la misma Guardia Nacional que llegó al kilómetro 147 de esa carretera.

Fue en esta misma carretera cuando el sábado pasado hubo un accidente que ocasionó la muerte de 16 personas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL