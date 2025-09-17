El Gobierno de Oaxaca implementó un operativo de búsqueda aérea y terrestre en la Sierra Sur para localizar a una persona que se encuentra desaparecida desde el enfrentamiento entre pobladores de las comunidades de Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza.

En el operativo participan funcionarios de la la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas para el Estado de Oaxaca, Coordinación de Delegados de Paz Social, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Policía Estatal y Dirección General del Hangar.

El pasado 15 de septiembre un enfrentamiento armado a causa de un conflicto agrario entre Amoltepec y Zaniza, ambas poblaciones de la región de la Sierra Sur, dejó como saldo una persona muerta, dos con lesiones de bala y una persona desaparecida.

La violencia ha provocado la suspensión de clases debido a las condiciones de seguridad y la suspensión del servicio de transporte público.

El gobierno del estado aseguró que se están llevando a cabo sobrevuelos en municipios y comunidades aledañas. Foto: Especial

De acuerdo con la empresa Autotransportes Santiago Amoltepec S. A. de C. V., por el lado de Zaniza ya no hay paso, y aunque la opción de viajar por el lado del Tlaxiaco por la Mixteca, es una carretera que ha estado abandonada desde hace aproximadamente 10 años pues la mayor parte de la población ha circulado por la vía más corta Amoltepec-Zaniza-Teojomulco para llegar por esta vía a la ciudad de Oaxaca.

Mientras que por el lado de Río Puerta hasta Buenavista Itundujia, no es posible transitar, debido a que la carretera también está en malas condiciones, por las lluvias recientes.

“Razón por la cual en coordinación con nuestro equipo de trabajo y los choferes hemos acordado no exponer a las personas que hacen uso de nuestros servicios y de esta manera evitar posibles accidentes”.

Mientras tanto, el gobierno del estado aseguró que se están llevando a cabo sobrevuelos en municipios como Santiago Amoltepec y comunidades aledañas; y labores de patrullaje y prevención del delito, así como que las fuerzas de seguridad participan en la búsqueda de una persona reportada como desaparecida en esta región.

“Estas acciones tienen como finalidad brindar respaldo a las autoridades municipales, así como proteger y salvaguardar la integridad de las familias que habitan en la zona”, informó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL