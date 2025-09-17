Culiacán, Sin.- En el Centro Penitenciario de Goros Dos, en el municipio de Ahome, un segundo interno fue encontrado muerto en su celda, en un lapso de ocho días, por lo que se notificó del hallazgo a la Fiscalía General del Estado para que determine las causas de su fallecimiento.

El pasado martes 9 de septiembre, en la celda número 23 de este mismo reclusorio, fue encontrado colgado de los barrotes, el interno Antonio “N”, de 32 años de edad, cuya versión preliminar determinó un posible suicidio.

Sobre este segundo caso, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que la tarde de este miércoles, se encontró una persona privada de su libertad sin vida en su celda, sin que se emitiera mayores detalles del suceso.

La dependencia estatal a través de un breve comunicado, solo dio a conocer que es competencia de las autoridades judiciales dictaminar las causas de su muerte y realizar las acciones legales conducentes en este segundo caso.

