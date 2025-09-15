La Fiscalía General de Oaxaca informó que la causa de muerte de Andrea Tamara B. A., en el interior de una celda de la cárcel municipal de Salina Cruz, fue asfixia mecánica por ahorcadura de suspensión incompleta.

Ayer, se difundió en redes sociales el fragmento de un video en el que se observa a la joven intentando colocarse una prenda alrededor del cuello. Las imágenes corresponden al sistema de vigilancia de la cárcel municipal de este municipio de la región del Istmo de Tehuantepec.

Ella es la segunda mujer que muere presuntamente asfixiada en las celdas de Salina Cruz, durante el gobierno municipal de Daniel Méndez Sosa, emanado del partido Morena y hoy presidente municipal por el Partido del Trabajo (PT). En primer caso se trata de la joven Abigail Hay, que sufrió abuso policial durante su detención y que posteriormente fue encontrada muerta dentro de la celda, presuntamente tras haberse suicidado con una prenda de su ropa interior; versión oficial que la familia de la joven ha rechazado.

Tras este segundo caso, la Fiscalía de Oaxaca aseguró que realiza las investigaciones ministeriales para establecer el grado de responsabilidad de elementos de la Policía Municipal, además de llevar a cabo los trabajos periciales y forenses para la extracción de datos de un video en el que se observa el momento de los hechos.

"Derivado de los trabajos con perspectiva de género en torno al fallecimiento de una mujer identificada como A.T.B.A., y como parte de los actos de investigación llevados a cabo por la FGEO, peritos expertos en extracción de datos realizan el análisis de videograbaciones de las cámaras ubicadas al interior de la Comandancia de la Policía Municipal, de la ciudad de Salina Cruz', afirmó en un comunicado.

Y agregó que esto tiene la finalidad de establecer legalmente las omisiones en el cuidado y custodia de la víctima y determinar el grado de responsabilidad respecto al caso.

Andrea Tamara fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz, por lo que la trasladaron a la Comisaría. La mujer quedó bajo resguardo de esta institución y, este sábado 13 de septiembre de 2025, fue localizada sin vida al interior de una celda donde se encontraba detenida.

