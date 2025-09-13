Juchitán, Oax. – El gobierno municipal de Salina Cruz, informó que una persona del sexo femenino “lamentablemente falleció” dentro de la comandancia de la policía local y en consecuencia, se aplicaron los protocolos para “esclarecer los hechos”.

Hasta donde se sabe de manera extraoficial, la mujer identificada como Andrea Tamara B. A. de 30 años de edad aproximadamente, fue encontrada dentro de una celda, colgada de una de sus prendas de vestir. La comisaría no ha informado las causas y el lugar de la detención.

Poco después de las una de la tarde de hoy, peritos de la Fiscalía de Oaxaca ingresaron a la comisaría y hasta las cuatro de la tarde, permanecían dentro, realizando sus labores de peritaje, mientras algunos familiares de la víctima, se mostraban confundidos. No sabían nada.

En un comunicado, el gobierno municipal de Salina Cruz, dijo que “será coadyuvante en las investigaciones con las autoridades competentes, para determinar las causas del deceso, y en su caso, deslindar responsabilidades conforme a derecho”.

Lee también: Enfrentamiento entre policías de investigación y hombres armados deja un presunto delincuente abatido y 3 detenidos en Tula, Hidalgo

Las autoridades municipales, reiteraron en su comunicado, su “compromiso con la legalidad y el respeto de los derechos humanos, por lo que se dará seguimiento a las investigaciones y se informará oportunamente a la ciudadanía”.

El 19 de agosto de 2022, en esa misma comisaría, apareció muerta la ciudadana Abigaíl Hay Urrutia, quien, de acuerdo con las investigaciones, fue asesinada. Hace unos, en ocasión del tercer aniversario de su fallecimiento, condenó la impunidad y ausencia de justicia.

Con el hallazgo de hoy, suman dos mujeres muertas dentro de la comisaría de Salina Cruz, bajo la presidencia municipal de Daniel Méndez Sosa, primero como morenista, ahora como petista. Su administración pidió a la ciudadanía que no difunda información no confirmada.

Presentan a declarar a 10 policías de Salina Cruz

Diez policías de Salina Cruz fueron llevados a declarar ante la Vicefiscalía Regional del Istmo por la muerte de una mujer en la cárcel municipal.

Andrea Tamara B. A., fue detenida por la policía municipal de Salina Cruz, por lo que la trasladaron a la comandancia. Resultado de esto, quedó bajo resguardo de la policía y, este sábado 13 de septiembre de 2025, fue localizada sin vida al interior de una celda donde se encontraba detenida.

El 19 de agosto de 2022, también murió en la cárcel municipal de Salina Cruz, la joven Abigail Hay, que según las autoridades, se suicidó con su ropa interior. La familia, en cambio, ha sostenido que la joven fue asesinada.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que inició las investigaciones ministeriales con perspectiva de género, así como las labores necesarias en ciencia forense para determinar cuáles fueron las causas del fallecimiento de una persona del sexo femenino, que fue localizada sin vida en los separos de la comandancia de la policía municipal de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Por estos hechos, aseguró en un comunicado, que al menos 10 elementos de la policía municipal de Salina Cruz que cubrían el turno en que sucedieron los hechos, fueron trasladados a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo, de la Fiscalía de Oaxaca, para que rindan su declaración inicial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr