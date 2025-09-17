Más Información

La Feria Tamaulipas 2025 se realizará en del 16 al 27 de octubre, con la participación de 43 municipios del estado y con una cartelera artística, cultural, gastronómica y comercial para todas las familias tamaulipecas.

De acuerdo con la cartelera, la feria contempla 40 juegos mecánicos con 4 nuevas atracciones y una zona comercial más de 100 emprendedores y microempresas dentro del Pabellón “”, una vitrina para la innovación, el talento local y la creatividad que florece en las distintas regiones del estado.

Las autoridades tamaulipecas afirman que se realizarán diversas actividades como demostraciones de productos realizados con sorgo blanco, el rodeo americano y charreada entre otros.

Durante los 12 días de la feria, se desarrollarán actividades culturales, infantiles y recorridos escolares que reforzarán la visión de una feria educativa, incluyente y con sentido social.

Se informó que los stands de las dependencias gubernamentales ofrecerán atención directa a la ciudadanía, promoviendo programas y servicios del Gobierno del Estado alineados los principios de bienestar y transformación impulsados por el gobernador.

Los subsecretarios para la Pequeña y Mediana Empresa, Mariana Álvarez Quero; el de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtemoc Amaya García, y el empresario Jorge Zamacona, hicieron la presentación de la principal fiesta tamaulipeca.

“Nuestra feria es la representación viva de nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestra cultura, las cuales han sido construidas por generaciones de mujeres y hombres que con su esfuerzo han forjado el Tamaulipas que hoy conocemos y amamos”, afirmó Mariana Álvarez.

