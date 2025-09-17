La secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, invita a los capitalinos a asistir a la Feria del Maíz y Agrobiodiversidad que se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc.

La cita será del 25 al 28 de septiembre en un horario de 11:00 a 20:00 horas.

"Sin maíz no hay país. En la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad celebraremos la riqueza que nos alimenta y nos une como pueblo", señaló a través de X.

Habrá talleres, gastronomía, música y actividades para toda la familia "en honor al maíz, corazón de nuestra cultura".

Alejandra Frausto agregó que espera a los asistentes para compartir con todas y todos este homenaje a nuestra tierra y a quienes la cultivan, donde participarán alcaldías como Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Magdalena Contreras y Tlaxcala.

"¡Les esperamos para celebrar juntas y juntos la fuerza del maíz!", concluyó la funcionaria.

