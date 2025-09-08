Más Información

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

Comunero de Tepoztlán pide juicio de restitución de la casa de Noroña; el tema se abordará hasta octubre

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Facundo es eliminado de "La casa de los famosos México"; Dalilah Polanco se salva, pese a su estado de salud

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Harfuch revela detención de 14 personas vinculadas a huachicol fiscal; defiende a extitular de Marina

Este domingo, más de 2 mil 600 mujeres se reunieron en el Monumento a la Revolución para participar en la Clase Masiva de Defensa Personal, organizada por PILARES, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto del Deporte (INDEPORTE).

Mediante un comunicado informó que, Ameyali Sánchez, directora del programa Ponte Pila, destacó que la lucha de las mujeres no solo se mide en combates visibles, sino también en la manera de enfrentar la vida.

Lee también

Más de 2 mil 600 mujeres participan en clase masiva de defensa personal; evento se realizó en el Monumento a la Revolución. Foto: Especial
Más de 2 mil 600 mujeres participan en clase masiva de defensa personal; evento se realizó en el Monumento a la Revolución. Foto: Especial

“La lucha de las mujeres no se mide solo con combates visibles, sino en la manera en que enfrentamos la vida”, refirió.

Señaló que, el calentamiento de la clase estuvo a cargo de la atleta olímpica Ámbar Garnica, quien representó a México en lucha estilo libre, mientras que la rapera Brenda Mendiola también participó activamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses