Este domingo, más de 2 mil 600 mujeres se reunieron en el Monumento a la Revolución para participar en la Clase Masiva de Defensa Personal, organizada por PILARES, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la Secretaría de las Mujeres y el Instituto del Deporte (INDEPORTE).

Mediante un comunicado informó que, Ameyali Sánchez, directora del programa Ponte Pila, destacó que la lucha de las mujeres no solo se mide en combates visibles, sino también en la manera de enfrentar la vida.

Lee también Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Más de 2 mil 600 mujeres participan en clase masiva de defensa personal; evento se realizó en el Monumento a la Revolución. Foto: Especial

“La lucha de las mujeres no se mide solo con combates visibles, sino en la manera en que enfrentamos la vida”, refirió.

Señaló que, el calentamiento de la clase estuvo a cargo de la atleta olímpica Ámbar Garnica, quien representó a México en lucha estilo libre, mientras que la rapera Brenda Mendiola también participó activamente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL