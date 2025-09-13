Desde Tamaulipas, el general Enrique García Jaramillo convocó a los diversos sectores de la sociedad a hacer de “la educación, de la familia y de la justicia los cimientos del futuro sin impunidad, sin corrupción y con un solo sentimiento que nos une: el amor eterno a México”.

Además, pidió seguir creyendo en nuestra nación, fortalezcamos la paz y la a patria seguridad “de nuestro pueblo, con lealtad a nuestra patria y espíritu de servicio a las mejores causas”, afirmó en la ceremonia en que se conmemoró el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec.

En este evento cívico militar presidido por el gobernador Américo Villarreal Anaya, aseguró que este acontecimiento histórico es el más grande ejemplo de sacrificio y patriotismo, que hace posible que pasado y presente vayan de la mano para seguir escribiendo el curso de la actual transformación de México y de Tamaulipas.

Lee también Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, convoca a realizar peregrinación por la paz en Palestina y alto al genocidio

Américo Villarreal encabeza, junto al general Enrique García Jaramillo, ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Foto: Especial

“Venimos con devoción cívica, con amor a México, a recordar la valentía, la resistencia y la trascendencia del ejemplo de aquellos seis jóvenes cadetes del Colegio Militar, que simbolizan el orgullo por la nación mexicana y la exigencia que aquellos hechos representan para nuestra y las siguientes generaciones de que podemos enfrentar con esperanza cualquier adversidad”, aseveró.

En el paseo Pedro J. Méndez, de esta ciudad capital del estado, y acompañado por el general DEM Enrique García Jaramillo, comandante de la 48 Zona Militar, y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, el gobernador reconoció la contribución de las Fuerzas Armadas para la construcción de la paz en Tamaulipas.

“La permanente comunicación y colaboración con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional reditúa y se traduce en avances sustantivos de paz y seguridad, por lo que es un honor refrendar, nuestro agradecimiento por su apoyo y presencia, y por el honor de celebrar unidos este acto de memoria y homenaje a los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar, que, junto a muchos otros mexicanos, fueron grandes protagonistas de la Gesta del Castillo de Chapultepec”, expresó.

Lee también "Ricardo Anaya es un prófugo de la justicia con fuero", asegura Luisa Alcalde

Luego se realizó el pase de lista de honor al teniente Juan de la Barrera y a los cadetes Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca, Juan Escutia, Agustín Melgar y Vicente Suárez, del Heroico Colegio Militar, así como al teniente José Azueta y al cadete Virgilio Uribe, de la Heroica Escuela Naval Militar,

Y al hacer uso de la palabra, el general Enrique García Jaramillo, comandante de la 48 Zona Militar, afirmó que el legado de los Niños Héroes es un ejemplo perenne de que el amor a la patria no conoce límites.

A su vez, el mayor Saúl Rivera Martínez, tuvo a su cargo la reseña histórica de la batalla del 13 de septiembre de 1847, mientras que el coronel de caballería retirado Ernesto Leyva declamó la poesía “Se inmolaron por la lealtad”.

Además, una sección de fusileros del 77 Batallón de Infantería realizó una salva de honor a los Niños Héroes; posteriormente, las autoridades depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor.

Lee también "El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Américo Villarreal encabeza, junto al general Enrique García Jaramillo, ceremonia del 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec. Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc