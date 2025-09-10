Tampico, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya anunció este miércoles la ejecución de acciones estratégicas para mitigar el cambio climático, ante la “concentración de carbono como nunca antes en la historia de la humanidad”.

Durante la Quinta Edición de México Carbon Forum, celebrada en la Expo Tampico y con la participación de más de tres mil asistentes y 170 ponentes, Villarreal Anaya afirmó que Tamaulipas será punta de lanza en la mitigación de emisiones, debido a que es el principal estado generador de energía en el país.

“Nuestra actitud y nuestra presencia son necesarias, absolutamente necesarias, para equilibrar este exceso de emisiones derivadas de la generación de energía; debemos contribuir activamente con conocimiento científico y tecnológico para mitigar este problema”, indicó el mandatario.

El evento también contó con la intervención de José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Semarnat, quien destacó la necesidad de la colaboración de todos los sectores para avanzar hacia una República con basura cero, así como la implementación efectiva del Sistema Nacional de Cambio Climático y políticas sectoriales.

“Necesitamos su ayuda para incrementar el sector productivo que genere reducciones de emisiones y alimente el mercado de compensaciones”, añadió Samaniego Leyva.

Por su parte, Javier Arribas Quintana, ministro consejero de la Unión Europea, reconoció al México Carbon Forum como un espacio clave de diálogo, cooperación internacional y fortalecimiento de los mercados de carbono, enfatizando la importancia de una transición climática justa que considere impactos sociales, económicos y territoriales.

Finalmente, Karina Saldívar Lartigue, secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, resaltó que este foro va más allá de un encuentro académico o empresarial, al ser “un espacio vivo de diálogo, intercambio y construcción colectiva”.

El foro reafirma el compromiso de Tamaulipas y México con la acción climática, la reducción de emisiones de carbono y el impulso a políticas sostenibles que fortalezcan el desarrollo económico y ambiental del país.

