TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- La diócesis de convocó con sentido "de urgencia" a las que la conforman, que a las 12 horas del domingo 28 de este mes, realicen una peregrinación con el rezo del rosario, pancartas y consignas, para pedir por la paz en Palestina y alto al genocidio, porque "callar ante la barbarie es ser cómplice del opresor”.

Con ese propósito, solicitó además a la que realice una denuncia "clara y profética del genocidio que sufre Palestina" y que motive a las diferentes diócesis a organizar jornadas de ayuno y oración, con acciones concretas de solidaridad con el pueblo palestino.

En un documento suscrito por el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez; la vicaria de pastoral, Carolina Lara Rodríguez; el coordinador de pastoral social, Bernabé Antonio Altamirano Díaz y otros, sugirió también a las diócesis de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula que se integren a esas actividades desde sus parroquias o que organicen otras acciones por la paz en Palestina.

La diócesis manifestó que “con profunda indignación, sabemos que los organismos internacionales cuentan hoy con instrumentos legales y políticos que pueden detener el genocidio en Gaza realizado por el Ejército de Israel, con asesoría y apoyo del gobierno de Estados Unidos, y que no se aplica al gobierno de Israel "que cometa esa barbarie”.

Somos espectadores pasivos como humanidad de la masacre y genocidio que Israel realiza contra el pueblo palestino y de quienes se solidarizan con éste.

De acuerdo con expertos y medios informativos, añadió, hay más de 64 mil asesinados, la mayoría mujeres y niños inocentes; más de 100 periodistas asesinados; escuelas, hospitales, refugios y centros de culto destruidos; personal de las naciones unidas y de instancias internacionales perseguidos y criminalizados.

La diócesis de San Cristóbal de las Casas expresó indignación, tristeza e impotencia ante "el genocidio contra el pueblo palestino. "Este genocidio" es uno de tantos otros que se están cometiendo en otras regiones del mundo.

La convocatoria fue también a personas de otras confesiones religiosas, así como a quienes luchan por la paz, que continúen con acciones a favor del pueblo palestino o también a sumarse a las acciones del domingo 28, de acuerdo con sus creencias.

La sangre, puntualizó, "de miles de inocentes", especialmente de niños, mujeres y ancianos, clama y cuestiona "nuestra fidelidad" al "evangelio de la vida y de la justicia".

