Más Información

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Fiscalía de Paraguay descarta extradición inmediata de Hernán Bermúdez

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

Homicidio culposo, lesiones y daños, los tres delitos que persigue la Fiscalía por explosión en Iztapalapa

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

"El que la haga que la pague", dice José Ramiro López Obrador sobre la detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Adán Augusto afirma que comparecerá si es requerido en investigación tras detención de Hernán Bermúdez

Salvador Cabañas: Sus hijos inician proceso legal para declararlo insano mental y tomar control de sus bienes

Salvador Cabañas: Sus hijos inician proceso legal para declararlo insano mental y tomar control de sus bienes

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

La líder nacional de Morena , se lanzó contra el coordinador del en el Senado Ricardo Anaya, luego de que senadores, diputados federales y la dirigencia nacional panista, exigieran una investigación imparcial y castigo a los políticos de Morena que encubrieron a , presunto líder de "La Barredora".

A través de redes sociales, Alcalde Luján dijo que "Ricardo sí es un con fuero sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht" y arremetió diciendo que le queda el dicho de: “el burro hablando de orejas”.

En su publicación, la líder morenista dijo que Anaya "no entiende o no quiere entender que, gracias a un gobierno de Morena, Bermúdez finalmente fue detenido". Agregó que en el movimiento de la 4T "no hay espacio para la complicidad ni la impunidad".

Lee también

El exfuncionario también fue agente especial en Interpol de PGR, hoy FGR. Foto: Especial
El exfuncionario también fue agente especial en Interpol de PGR, hoy FGR. Foto: Especial

Asimismo, recordó cuando el panista se fue del país 6 años y regresó "cobijado por el fuero", acción que también ha sido criticada por la presidenta en su conferencia mañanera.

"Ricardo sí es un prófugo de la justicia con fuero, sobre el que pesan casos de corrupción en Querétaro, o el de Odebrecht, donde se recibieron y repartieron cientos de millones en sobornos. No por nada huyó del país 6 años y regresó solo cuando se vio cobijado por el fuero. Nadie le cree a Ricardo, el senador más corrupto de la historia", escribió Luisa Alcalde.

PAN exige investigación imparcial por caso de Hernán Bermúdez

La detención en Paraguay de Hernán Bermúdez, presunto líder de "La Barredora" la noche del 12 de septiembre, motivó a senadores, diputados federales y la dirigencia nacional del PAN a exigir una investigación parcial del caso, así como castigo a los políticos que lo encubrieron.

Lee también

Por medio de un comunicado, los panistas destacaron la captura del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de y señalaron que:

“Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por : tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”.

Expresaron su preocupación por los presuntos vínculos criminales del exsecretario que, afirman, eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces gobernador Adán Augusto y el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses